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25.06.2019 17:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кадыров прокомментировал отставку Евкурова

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя отставку руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, назвал того волевым человеком. Об этом политик написал во вторник на своей странице во "ВКонтакте".

Фото: cheladmin.ru
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"Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. Именно так и поступил Юнус-Бек Евкуров, объявив о своем намерении оставить пост главы Ингушетии", - отметил Кадыров.

Он также добавил, что Евкуров возглавил республику, когда там была сложная экономическая, политическая, общественная и криминогенная обстановка, однако в период его работы были решены сложнейшие задачи. "Построены промышленные предприятия и сельхозобъекты, школы, больницы, дороги, детские сады, спортивные залы", - написал глава Чечни.

Ранее Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении уйти в отставку. "Я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", - заявил он в официальном обращении. Он признался, что данное решение было непростым, и пообещал в дальнейшем делать все возможное для процветания страны и родной республики.

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