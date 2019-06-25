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25.06.2019 15:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Турпоток в Петербурге в этом году увеличится на 10 процентов

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В этом году туристический поток в Санкт-Петербурге увеличится на десять процентов, сообщил врио губернатора Александр Беглов на заседании городского правительства.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Рекордного показателя городские власти намерены достичь за счет развития событийного и делового туризма, а также благодаря улучшению туристической инфраструктуры. Увеличить туристический поток Северная столица способна даже без таких масштабных событий, как, например, прошлогодний Чемпионат мира по футболу, полагают в Смольном.

По словам Александра Беглова, у Петербурга есть все условия для того, чтобы туризм стал локомотивом городской экономики. Для развития этой сферы нужно обратить внимание на гостиничный фонд, транспортную инфраструктуру и информационную помощь туристам.

Необходимо отметить, что в ходе недавно прошедшего Петербургского международного экономического форума было подписано несколько крупных соглашений в сфере туризма. Среди них, в частности, выделяется, проект создания туристско-рекреационной зоны в Кронштадте. Несомненный интерес представляют и проекты, связанные с развитием круизного туризма.

Врио губернатора сообщил, что в скором будущем в Санкт-Петербурге будет введен туристический сбор с иностранных туристов - по 100 рублей в день.

- Мы рассчитываем, что ежегодное пополнение городской казны от этих сборов составит около двух миллиардов рублей, - сказал Александр Беглов. - Они пойдут в первую очередь на реставрацию исторических зданий, а также на развитие туризма.

Справка "РГ"

По официальным данным, в 2018 году Санкт-Петербург посетило 8,2 миллиона туристов, из них 3,9 миллиона - иностранцы. Рост турпотока по сравнению с 2017 годом составил 9,3 процента.  В этом году Петербург вновь признан лучшим городским направлением Европы - в четвертый раз подряд.

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