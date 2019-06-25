В Карелии поджигателя церкви отправили на принудительное лечение

Кондопожский городской суд Карелии вынес решение по резонансному уголовному делу, связанному с поджогом деревянной Успенской церкви. В преступлении обвинялся подросток, по решению суда, молодого человека отправят на принудительное лечение.

Напомним, ЧП произошло в августе 2018 года. Утром загорелась церковь Успения Пресвятой Богородицы (Успенская церковь) в Кондопоге. Памятник деревянного зодчества почти полностью утрачен. Было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ - умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Правоохранительные органы нашли и виновника. Им оказался подросток из Петрозаводска, который вместе с братом отдыхал у бабушки в Кондопоге. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии, следователи выяснили, что несовершеннолетний, находясь в силу психического расстройства в состоянии невменяемости, поджег здание Успенской церкви. Государству причинен значительный ущерб.

Была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. По ее решению подростка освободили от уголовной ответственности. Его направят для лечения в стационар специализированного типа.

Приговор пока не вступил в законную силу.