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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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В Петербурге будут водить экскурсии на бриг "Россия", символ праздника "Алые паруса"
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(7894)
Любой желающий сможет взойти на бриг под алыми парусами и почувствовать себя в сказке. На корабль, ставший символом знаменитого петербургского праздника выпускников, будут водить экскурсии.

Об этих планах врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал на недавней встрече с молодежью Василеостровского района. Юные петербуржцы спросили у градоначальника, можно ли подняться на корабль, а еще лучше - пройти под парусами по Неве. "Можно, - обнадежил Александр Беглов. - Мы будем организовывать экскурсии на нем".

Праздник выпускников "Алые паруса" внесен в реестр мирового событийного туризма
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Раньше о такой возможности не приходилось и мечтать. Дело в том, что в течение девяти лет кораблем-символом "Алых парусов" был шведский бриг Tre Kronor ("Три короны") - город брал его в аренду. Сразу после праздника он покидал Северную столицу. Но в этом году ситуация изменилась. Петербургские власти приняли принципиальное решение - бриг "Алых парусов" должен идти исключительно под российским флагом. Парусник с символичным названием "Россия" построили специально для праздника выпускников. Правда, не с нуля. Основой стал корпус бывшего рыболовецкого сейнера, которому около шестидесяти лет. Мастера превратили судно в величественный и в то же время изящный бриг с белоснежным корпусом и алыми парусами (к слову, их общая площадь - почти 900 квадратных метров). При этом использовали старинные технологии, и в нынешнем виде "Россия" практически не отличается от парусников XIX века. В ходе ремонта корабль почти полностью перебрали и отреставрировали. А высоту мачт пришлось немного уменьшить для прохода под петербургскими мостами. Теперь при выходе в открытое море ветер может разогнать корабль до шестнадцати узлов - максимума, возможного для парусных судов подобного класса. Стоит отметить, что "Россия" по многим параметрам превосходит своего шведского предшественника. Наш парусник гораздо длиннее, быстрее и маневреннее. По словам капитана брига "Россия" Олега Николаева, корабль уже успешно прошел испытание долгим морским переходом - шторма ему не страшны.

Фото: Валентин Илюшин/РГ
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Во время праздника "Алые паруса" бриг "Россия" показал себя во всей красе. Выпускники, их родители, петербуржцы и гости города - всего около полутора миллиона человек - с замиранием сердца следили за тем, как под огнями фейерверков по Неве идет сказочно прекрасный парусник. Те, кому посчастливилось стать свидетелем этого шоу, продолжают делиться фотографиями и видеосъемкой в соцсетях и мечтают, как было бы здорово самим оказаться на борту брига под алыми парусами. В скором времени это станет возможно. Бриг "Россия" не покинет Северную столицу, его порт приписки - Санкт-Петербург. Так что мечта подняться на корабль, символизирующий начало новой удивительной жизни, которая будоражила умы многих петербуржцев и туристов, теперь может стать реальностью. Петербургский праздник выпускников "Алые паруса" внесен в реестр мирового событийного туризма. Его кульминация - прохождение по Неве корабля под алыми парусами.

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