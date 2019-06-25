Новости

В Москве из-за жары значительно увеличилось потребление воды 09:51
Фото салона нового Land Rover Defender рассекретили его внешность 09:48
В Челябинской области после ДТП госпитализированы 9 человек 09:47
МИД РФ: Москва рассчитывает на встречу Путина и Трампа на G20 09:46
Мэрия Ялты вернула 13 гектаров земли в поселке Ореанда 09:46
В Сочи после ДТП с автобусом к медикам обратились девять человек 09:42
На экваторе Европейских игр лидируют атлеты Союзного государства 09:42
В Москве задержан серийный "грабитель с газировкой" 09:41
В Красноярске построят новый кампус для иностранных студентов 09:39
В Башкирии женщина погибла от удара молнии 09:37
Сегодня в Москве воздух прогреется до +23 09:32
В Охе закрыли детские сады из-за вируса гепатита А в воде 09:30
В Саратовской области преступники ограбили банк через пролом в стене 09:28
Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина 09:18
В Красноярске кондуктор и пассажиры приняли роды в автобусе 09:17
Омички потребовали компенсацию за отсутствие ягод на отдыхе 09:11
Бузова предложила работу Глушакову 09:10
В Карелии поджигателя церкви отправили на принудительное лечение 09:05
Аэропорт Симферополь на треть увеличил число чартерных рейсов 09:00
В погоне за прогрессом: тест-драйв обновленного Volkswagen Passat 09:00
В Новосибирске таксист избил фокусника за трюк 08:43
Пушков: Ждем ухода Украины из ПАСЕ 08:41
Число погибших при взрывах на юге Казахстана увеличилось 08:36
Уральские химики придумали пиво, от которого не бывает похмелья 08:31
Экипаж "Союза МС-11" благополучно вернулся на Землю 08:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 09:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мэрия Ялты вернула 13 гектаров земли в поселке Ореанда

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Администрации Ялты удалось отсудить у зарегистрированной в Киеве компании "Градовит-XXI" 13,2 гектара земли в поселке Ореанда, которые еще в 2013 году были проданы Ливадийским поселковым советом под строительство многоквартирного жилого комплекса. Соответствующее постановление 21-го Арбитражного апелляционного суда вступило в законную силу.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе городской администрации, по договорам купли-продажи новый владелец должен был заплатить за участок 9,5 миллиона гривен, но в реальности перечислил лишь 6,2 миллиона.

Фото: Наталья Коваленская
В Ялте впервые начали сносить незаконную многоэтажку

- В то же время по данным единого госреестра недвижимости сегодня только нормативная цена земельного участка составляет более 107 миллионов рублей, что почти в пять раз превышает его покупную стоимость, - рассказал начальник юридического департамента администрации Ялты Виктор Васильченко. - А кадастровая стоимость этих 13 гектаров, определенная по результатам проведенной оценки, - около 1,25 миллиарда рублей, то есть более чем в 50 раз больше указанной в договоре.

Согласно решению суда, фирма "Градовит-XXI" обязана вернуть земельный участок в муниципальную собственность.

Согласно данным Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, "Градовит-XXI" контролируют четыре человека, в числе которых Андрей Ковинский, известный как топ-менеджер украинской сети магазинов бытовой техники "Технополис", а также Максим Марков  - юрист украинско-российского олигарха Константина Григоришина.

Напомним, ранее Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иски мэрии о возвращении в муниципальную собственность 1,4 гектара земельных участков возле кинотеатра "Сатурн" в центре Ялты. Они были переданы в аренду в 2005 году соратникам экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

Экономика Недвижимость Земля Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Экипаж "Союза МС-11" благополучно вернулся на Землю
ПАСЕ предложила российской делегации вернуться
Американская разведка заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации
Число погибших при взрывах на юге Казахстана увеличилось
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси