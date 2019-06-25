Мэрия Ялты вернула 13 гектаров земли в поселке Ореанда

Администрации Ялты удалось отсудить у зарегистрированной в Киеве компании "Градовит-XXI" 13,2 гектара земли в поселке Ореанда, которые еще в 2013 году были проданы Ливадийским поселковым советом под строительство многоквартирного жилого комплекса. Соответствующее постановление 21-го Арбитражного апелляционного суда вступило в законную силу.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе городской администрации, по договорам купли-продажи новый владелец должен был заплатить за участок 9,5 миллиона гривен, но в реальности перечислил лишь 6,2 миллиона.

- В то же время по данным единого госреестра недвижимости сегодня только нормативная цена земельного участка составляет более 107 миллионов рублей, что почти в пять раз превышает его покупную стоимость, - рассказал начальник юридического департамента администрации Ялты Виктор Васильченко. - А кадастровая стоимость этих 13 гектаров, определенная по результатам проведенной оценки, - около 1,25 миллиарда рублей, то есть более чем в 50 раз больше указанной в договоре.

Согласно решению суда, фирма "Градовит-XXI" обязана вернуть земельный участок в муниципальную собственность.

Согласно данным Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, "Градовит-XXI" контролируют четыре человека, в числе которых Андрей Ковинский, известный как топ-менеджер украинской сети магазинов бытовой техники "Технополис", а также Максим Марков - юрист украинско-российского олигарха Константина Григоришина.

Напомним, ранее Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иски мэрии о возвращении в муниципальную собственность 1,4 гектара земельных участков возле кинотеатра "Сатурн" в центре Ялты. Они были переданы в аренду в 2005 году соратникам экс-премьера Украины Арсения Яценюка.