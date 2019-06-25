Названы самые агрессивные города России

Эксперты маркетингового агентства Zoom Market составили рейтинг самых агрессивных городов России. В результате опроса, проведенного в 25 городах страны, выяснилось, что самые агрессивные люди живут в Ростове-на-Дону.

В опросе приняли участие порядка трех тысяч респондентов, которым задавали вопросы о том, считают ли они себя агрессивными, как часто они проявляют агрессию, а также часто ли они сами становятся жертвами агрессивного поведения окружающих.

По итогам анализа полученных ответов второе место рейтинга занимает Москва. На третьем - Челябинск. В пятерку также вошли Казань на четвертом месте и Элиста. На последней строчке "агрессивного" рейтинга расположился Симферополь. На одну позицию его опережает Сочи.

Ранее агентством был опубликован список самых хамских городов России. Тогда на первом месте оказалась Пермь, на втором - Челябинск, на третьем - Саратов. При этом чаще всего россиянам хамили в магазинах и на рынках (в 38 процентах случаев), в местах общественного транспорта (23 процента) и на улице (19 процентов).