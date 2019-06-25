В Крыму бригады "скорой" защитят шокерами и тревожными кнопками

В Крыму для бригад скорой помощи закупят баллончики и электрошокеры, которые помогут врачам в случае необходимости дать отпор агрессивным пациентам и их родственникам.

- В июле ожидается поступление средств из бюджета, после чего проведем торги для обеспечения медицинских бригад средствами индивидуальной защиты, - сообщил "РГ" директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко. - В первую очередь, это установка так называемых "тревожных кнопок" в машинах скорой помощи, с помощью которых водители и медики смогут в случае необходимости быстро позвать на помощь экстренные службы. Также принято решение закупить баллончики и шокеры, но вопрос их применения пока остается дискуссионным. Некоторые врачи отказываются брать их с собой, поэтому это будет исключительно по желанию медицинских бригад.

Сейчас в Республике Крым в структуре Центра медицины катастроф работают около 3000 человек, или 141 бригада скорой помощи. Поэтому планируют закупить около 150 комплектов средств индивидуальной защиты. Всего на обеспечение безопасности врачей СМП из бюджета будет выделено около 40 миллионов рублей, и в первую очередь эти деньги потратят именно на тревожные кнопки в машинах, на шокеры и баллончики. Гораздо более затратная статья - оборудование станций СМП современными техническими средствами антитеррора - системами видеонаблюдения, ограничения доступа и контроля периметра.

- Установка такой комплексной защиты только на одной станции СМП обойдется в сумму 5-15 миллионов рублей, - рассказал Олиференко. - Поэтому программа оборудования зданий рассчитана на несколько лет.

Сейчас в Крыму каждый месяц происходит от трех до пяти инцидентов с агрессивными пациентами скорой помощи. "А просто хамство и оскорбления - это каждый день", - сетует Сергей Олиференко.

Напомним, в Симферополе трагедия на подстанции СМП произошла в сентябре 2015 года. Тогда 55-летний Бекир Небиев открыл огонь на поражение из гладкоствольного охотничьего ружья 12-го калибра. В результате двое медицинских работников погибли и еще двое были ранены.