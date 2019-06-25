Новости

В Краснодаре угонщика нашли по забытому в машине телефону 14:30
Курьеры "Почты России" начали принимать оплату картами 14:29
Трамп потребовал оплату за защиту танкеров в Ормузском проливе 14:26
Жертвоприношения по звездам: На Урале нашли древнее место обрядов 14:24
Лукашенко и Путин обсудили по телефону двустороннюю повестку дня 14:20
В Крыму бригады "скорой" защитят шокерами и тревожными кнопками 14:15
В Петербурге заменят 10 тысяч светильников 14:10
Эрдоган обозначил сроки получения российских комплексов С-400 14:08
Украинская делегация покинула зал ПАСЕ в одиночестве 14:08
В Петербурге на полицейского напала бойцовая собака 14:07
BMW показала новинку, которую никогда не выпустит 14:06
Мэром Липецка избрана Евгения Уваркина 14:00
В московском метро пассажир спрыгнул с поезда в тоннель 13:49
Минстрой изменит 12 сводов правил для создания комфортного жилья 13:32
Московский академический экономический форум подвел итоги 13:31
В июне столичный регион побил рекорд по энергопотреблению 13:29
В Петербурге отметили 100-летие Московского района 13:28
В соборе Архангельска установят лифты 13:26
В Сочи мужчина упал с четырехметровой стены в реку 13:23
На Кубани банда "черных банкиров" обналичила 3,9 млрд рублей 13:19
Видео: демонстранты в Гонконге мгновенно освободили проезд "скорой" 13:10
Петербургского таксиста задержали по подозрению в изнасиловании 13:04
Андрей Кириленко: Золотые медали в стритболе добыты на характере 12:52
Роспотребнадзор маркирует воду по принципу "светофор" 12:48
В России начнут маркировать блузки и белье 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 14:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму бригады "скорой" защитят шокерами и тревожными кнопками

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму для бригад скорой помощи закупят баллончики и электрошокеры, которые помогут врачам в случае необходимости дать отпор агрессивным пациентам и их родственникам.

В Чувашии четверо мужчин напали на бригаду "скорой"

- В июле ожидается поступление средств из бюджета, после чего проведем торги для обеспечения медицинских бригад средствами индивидуальной защиты, - сообщил "РГ" директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко. - В первую очередь, это установка так называемых "тревожных кнопок" в машинах скорой помощи, с помощью которых водители и медики смогут в случае необходимости быстро позвать на помощь экстренные службы. Также принято решение закупить баллончики и шокеры, но вопрос их применения пока остается дискуссионным. Некоторые врачи отказываются брать их с собой, поэтому это будет исключительно по желанию медицинских бригад.

Сейчас в Республике Крым в структуре Центра медицины катастроф работают около 3000 человек, или 141 бригада скорой помощи. Поэтому планируют закупить около 150 комплектов средств индивидуальной защиты. Всего на обеспечение безопасности врачей СМП из бюджета будет выделено около 40 миллионов рублей, и в первую очередь эти деньги потратят именно на тревожные кнопки в машинах, на шокеры и баллончики. Гораздо более затратная статья - оборудование станций СМП современными техническими средствами антитеррора - системами видеонаблюдения, ограничения доступа и контроля периметра.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму скорую помощь засыпали штрафами за нарушения ПДД

- Установка такой комплексной защиты только на одной станции СМП обойдется в сумму 5-15 миллионов рублей, - рассказал Олиференко. - Поэтому программа оборудования зданий рассчитана на несколько лет.

Сейчас в Крыму каждый месяц происходит от трех до пяти инцидентов с агрессивными пациентами скорой помощи. "А просто хамство и оскорбления - это каждый день", - сетует Сергей Олиференко.

Напомним, в Симферополе трагедия на подстанции СМП произошла в сентябре 2015 года. Тогда 55-летний Бекир Небиев открыл огонь на поражение из гладкоствольного охотничьего ружья 12-го калибра. В результате двое медицинских работников погибли и еще двое были ранены.

Общество Здоровье Власть Безопасность Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Нападения на медиков
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинская делегация покинула зал ПАСЕ в одиночестве
Роскосмос опроверг информацию о нештатной ситуации при посадке "Союза"
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных карт
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси