В Сочи после ДТП с автобусом к медикам обратились девять человек

По уточненной информации, вчера после ДТП с рейсовым автобусом в медицинские организации Сочи обратились девять человек, трое из которых несовершеннолетние.

Причем восемь из них доставили на "скорой", а одна женщина пришла самостоятельно. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в администрации Сочи.

Все пассажиры получили легкие травмы и ссадины. Один ребенок сейчас остается в больнице в состоянии, не угрожающем жизни. По словам врачей, ребенка выпишут в ближайшее время после завершения комплексного обследования.

Напомним, ДТП случилось 24 июня около 20.30 в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным, водитель допустил наезд автобуса на металлическое силовое ограждение.