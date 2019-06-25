Набравшая 400 баллов на ЕГЭ выпускница решила учиться в России

Ученица екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина получила максимальные баллы по всем предметам, которые сдавала на ЕГЭ. С вузом девушка еще не определилась, но говорит, что хочет учиться в России.

На всю страну таких выпускников всего двое - Настя и школьник из Тулы Даниил Дрябин. Отличники сдавали одни и те же предметы: обязательные русский и математику, по выбору - физику и информатику.

"Я не ожидала, что будут все сотки, такой результат не отражает каких-то гениальных знаний, а отражает то, что я не ошиблась нигде и была аккуратна", - говорит Анастасия.

К экзаменам девушка готовилась основательно в течение всего года: решала пробные задания, причем, выбирала всегда самые сложные, смотрела онлайн-лекции, ходила на курсы, участвовала в олимпиадах.

"Наши выпускники в этом году демонстрируют высокий уровень сдачи ЕГЭ: десять ребят набрали 100 баллов. Из них три человека по математике профильного уровня, четыре выпускника по физике, три по химии, - рассказала директор гимназии Лариса Кулькова. - 13 выпускников - высокобалльники. Они набрали по 99,98 баллов по разным предметам".

В региональном министерстве образования и молодежной политики говорят, что с каждым годом оценки за ЕГЭ становятся лучше. "В этом году в регионе 19 стобалльников по химии, одиннадцать по истории, семь по литературе, 13 по профильной математике, 18 по физике, 21 по литературе, восемь по обществознанию и трое - по иностранному языку. Мы гордимся тем, что наши ребята демонстрируют такой ответственный и результативный подход к учебе и желаем каждому выпускнику успехов в достижении поставленных целей", - сказал министр Юрий Биктуганов.