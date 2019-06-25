Набравшая 400 баллов на ЕГЭ выпускница решила учиться в России

Новости

Андрей Кириленко: Золотые медали в стритболе добыты на характере 12:52
Роспотребнадзор маркирует воду по принципу "светофор" 12:48
В России начнут маркировать блузки и белье 12:46
Названы самые агрессивные города России 12:43
Подведены итоги Ежегодного собрания Афрэксимбанка - 2019 12:40
Волонтеры защитят метеостанцию на острове Вайгач от медведей 12:40
Пьяный Рассел Кроу купил у Ди Каприо череп динозавра 12:33
По итогам Инвестиционного Сабантуя подписаны соглашения на 69 млрд рублей 12:29
Президент Таджикистана посетит церемонию закрытия II Европейских игр 12:27
Врач-диетолог назвала фрукты и ягоды, позволяющие замедлить старение 12:25
Прокуратура обязала местные власти построить баню в селе Усть-Уса 12:24
Дэнни Бойл планирует снять продолжение хоррора "28 дней спустя" 12:20
"Локомотив" на полгода лишился Фарфана 12:18
В Софии изъяли более тонны контрабандной ракии 12:14
В центре Перми нашли клад XIX века 12:11
Владимира Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Испании 12:08
В поезде из Анапы в Екатеринбург отравились дети 12:05
Современные УАЗы не смогли повторить рекорд машин 45-летней давности 12:02
В Капотне можно будет играть в пляжный волейбол и пинг-понг 12:00
В курганской колбасе нашли антибиотики 11:52
Шторм помешал выгрузить спасенных из "китовой тюрьмы" косаток в море 11:47
Лукашенко адресовал обращение государствам-членам ООН 11:46
В Самарской области по тревоге подняли спецназ ЦВО 11:41
Глава Дагестана приступил к работе после лечения 11:40
В Бурятии сняли на видео обнявшего отбойник одинокого медвежонка 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 11:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Набравшая 400 баллов на ЕГЭ выпускница решила учиться в России

Текст: Ольга Штейн ( Екатеринбург)

Ученица екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина получила максимальные баллы по всем предметам, которые сдавала на ЕГЭ. С вузом девушка еще не определилась, но говорит, что хочет учиться в России.

На всю страну таких выпускников всего двое - Настя и школьник из Тулы Даниил Дрябин. Отличники сдавали одни и те же предметы: обязательные русский и математику, по выбору - физику и информатику.

"Я не ожидала, что будут все сотки, такой результат не отражает каких-то гениальных знаний, а отражает то, что я не ошиблась нигде и была аккуратна", - говорит Анастасия.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Подведены итоги основной волны ЕГЭ

К экзаменам девушка готовилась основательно в течение всего года: решала пробные задания, причем, выбирала всегда самые сложные, смотрела онлайн-лекции, ходила на курсы, участвовала в олимпиадах.

"Наши выпускники в этом году демонстрируют высокий уровень сдачи ЕГЭ: десять ребят набрали 100 баллов. Из них три человека по математике профильного уровня, четыре выпускника по физике, три по химии, - рассказала директор гимназии Лариса Кулькова. - 13 выпускников - высокобалльники. Они набрали по 99,98 баллов по разным предметам".

В региональном министерстве образования и молодежной политики говорят, что с каждым годом оценки за ЕГЭ становятся лучше. "В этом году в регионе 19 стобалльников по химии, одиннадцать по истории, семь по литературе, 13 по профильной математике, 18 по физике, 21 по литературе, восемь по обществознанию и трое - по иностранному языку. Мы гордимся тем, что наши ребята демонстрируют такой ответственный и результативный подход к учебе и желаем каждому выпускнику успехов в достижении поставленных целей", - сказал министр Юрий Биктуганов.

Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область ЕГЭ в России РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
МИД РФ: Москва рассчитывает на встречу Путина и Трампа на G20
Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных карт
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси