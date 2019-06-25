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25.06.2019 10:06
Рубрика: В мире

Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии

Текст: Сергей Новиков

В испорченных отношениях России и Грузии виноваты власти республики и силы, подконтрольные бывшему президенту Михаилу Саакашвили. Такое мнение высказала экс-спикер парламента Грузии, оппозиционный политик Нино Бурджанадзе в интервью газете "Известия".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"К сожалению, из-за недальновидности наших властей быстро вернуть отношения хотя бы на тот уровень, который был неделю назад, будет крайне сложно. Нужно в этом направлении очень серьезно работать, поскольку последние события отбросили нас назад", - подчеркнула она и добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.

"Саакашвили играет не только в свою игру, он также действует в интересах американских спецслужб. Этот человек готов и пойдет на все - даже на внутреннюю дестабилизацию", - считает Бурджанадзе.

Она также выразила сожаление, что в 2012 году власти Грузии не смогли наладить диалог с Россией, а нынешнее руководство страны уже боится это сделать, дабы не потерять расположения западных союзников.

В мире экс-СССР Грузия Отношения России и Грузии Михаил Саакашвили
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