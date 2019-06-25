Скандал в ПАСЕ: украинцы прервали выступление серба на русском языке

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой обсуждается резолюция о возвращении в организацию российской делегации, становится все более скандальной. В понедельник украинская делегация прервала выступление депутата из Сербии Александра Шешеля, который на русском языке высказался о легитимности перехода Крыма под юрисдикцию РФ.

Шешель подчеркнул, что на примере Крыма Европа может "увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда люди голосуют свободно". По его словам, граждане Крыма отдали свои голоса за вхождение полуострова в состав Российской Федерации, поскольку боялись "быть сожженными, как их соотечественники в Одессе".

Эта фраза вызвала в зале нездоровое оживление. Как передает корреспондент РИА Новости, некоторые депутаты стали что-то кричать на английском и стучать. Шешель пожаловался на такую реакцию главе ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, а та попросила успокоиться, в первую очередь, украинского делегата. "Я вам слова, кажется, не давала… господин Гончаренко", - заявила она.

Агентство отмечает, что украинская делегация до этого пыталась изменить повестку дня, жаловалась на действия Лилиан Мори Паскье и внесла 226 поправок в текст резолюции по России.