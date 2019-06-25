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Рубрика: В мире

Скандал в ПАСЕ: украинцы прервали выступление серба на русском языке

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой обсуждается резолюция о возвращении в организацию российской делегации, становится все более скандальной. В понедельник украинская делегация прервала выступление депутата из Сербии Александра Шешеля, который на русском языке высказался о легитимности перехода Крыма под юрисдикцию РФ.

Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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Шешель подчеркнул, что на примере Крыма Европа может "увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда люди голосуют свободно". По его словам, граждане Крыма отдали свои голоса за вхождение полуострова в состав Российской Федерации, поскольку боялись "быть сожженными, как их соотечественники в Одессе".

Эта фраза вызвала в зале нездоровое оживление. Как передает корреспондент РИА Новости, некоторые депутаты стали что-то кричать на английском и стучать. Шешель пожаловался на такую реакцию главе ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, а та попросила успокоиться, в первую очередь, украинского делегата. "Я вам слова, кажется, не давала… господин Гончаренко", - заявила она.

Агентство отмечает, что украинская делегация до этого пыталась изменить повестку дня, жаловалась на действия Лилиан Мори Паскье и внесла 226 поправок в текст резолюции по России.

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