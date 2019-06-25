Газета Welt am Sonntag со ссылкой на правительство Германии и внутренние документы Евросоюза сообщила, что Еврокомиссия разрабатывает альтернативу арбитражному суду ВТО.

Инициатива, прорабатываемая в настоящий момент между ЕС и Канадой в рамках торгового соглашения, предполагает создание новой судейской структуры вне Всемирной торговой организации. Тем самым европейцы намерены противодействовать Вашингтону, блокирующему нормальную работу ВТО в своих интересах. Соединенные Штаты препятствуют назначению новых судей в апелляционные структуры Всемирной торговой организации, чтобы не допустить оспаривания устанавливаемых американской администрацией в одностороннем порядке торговых барьеров. О перспективах создания европейской "мини-ВТО" "Российская газета" беседует с профессором НИУ ВШЭ Дмитрием Евстафьевым.

Озвученные планы Евросоюза в отношении ВТО - ответ на действия США, или признак трансформации мировой торговой системы?

Дмитрий Евстафьев: Непосредственно эта история, связанная прежде всего с Германией и в меньшей степени с Евросоюзом как таковым, стала реакцией на политику Вашингтона. США в принципе совершенно не интересуются никаким международным торговым правом и занимаются сейчас тем, что распространяют свое законодательство на торгово-экономические отношения всех государств. В том числе через механизмы так называемых вторичных санкций.

Пока что заявления Евросоюза выглядят это во многом эмоциональным ответом, но сам факт того, что они были озвучены, свидетельствует о том, что даже в Германии появляется понимание фатальности протекающих в глобальной системе регулирования международной торговли процессов. Вспомним, ведь Германия всегда исходила из незыблемости идеи глобализации в мировой торговле и всячески защищала ее еще пару-тройку лет назад.

То есть Евросоюз, возможно под влиянием Берлина, только сейчас пытается нагнать мировую тенденцию?

Дмитрий Евстафьев: Европа, где Германия до сих пор остается экономическим лидером, фактически оказалась аутсайдером в формировании региональных систем международной торговли. Если посмотреть глобально, то на мировом уровне они либо уже сформированы, либо находятся в продвинутой фазе создания. В Евразии это ЕАЭС, в Северной Америке - НАФТА, которая де-факто сохранилась именно в формате регулирующего блока. Даже на Ближнем Востоке, крайне сложном и разобщенном регионе, есть признаки создания региональной зоны свободной торговли. И на этом фоне Европа оказывается последней, где этих процессов нет даже на уровне обсуждений.

Что мешало европейцам своевременно заняться этой проблемой?

Дмитрий Евстафьев: Собственное величие, бюрократия, ощущение геоэкономической незаменимости. На это повлияла и деградация европейских элит с точки зрения отсутствия стратегического видения ситуации. Как говорится, за кустарником не увидели леса.

Насколько реальны шансы возникновения "мини-ВТО" в Европе?

Дмитрий Евстафьев: Не верится, что это все-таки будет сделано. Скорее всего, речь идет о попытке напугать американцев возможными ответными действиями в контексте ситуации вокруг Ирана. Невозможно представить, что такая схема вообще может быть осуществима в нынешнем формате Евросоюза. Если ЕС примет несколько иную конфигурацию, то есть будет реализована, опять же, немецкая идея о "Европе разных скоростей", вот тогда эти заделы могут быть использованы.

Европа фактически оказалась аутсайдером в формировании региональных систем международной торговли

Что ждет ВТО во всей этой истории?

Дмитрий Евстафьев: Эта организация не может измениться, она такой же инструмент, как Договор о нераспространении ядерного оружия или Совет Безопасности ООН. Попытка содержательно реформировать ВТО скорее всего приведет к ее распаду. Тем не менее через некоторое время, когда нынешнее переходное состояние глобальной экономики стабилизируется и общий уровень политизации спадет, некоторые функции ВТО снова будут востребованными.

Между тем

Президент США Дональд Трамп задумался о выходе из договора с Японией о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой сразу на три источника в Белом доме. В соответствии с подписанным 19 января 1960 года документом Вашингтон имеет право размещать свои войска и военные базы на территории японского архипелага. В настоящее время там находится около 54 тысяч американских солдат и офицеров. В обмен на это США обязуются обеспечивать защиту Японии в случае нападения на нее третьих государств. При этом Токио подобных обязательств в отношении американского партнера не несет. По мнению Трампа, такие условия "слишком однобокие" и нечестные.

Территориальные разногласия у Токио существуют с Китаем, Южной Кореей и Россией. Кроме того, на японских островах усматривают угрозу для своей безопасности в ракетной и ядерной программах КНДР, а дипотношения между Японией и Северной Кореей и вовсе отсутствуют. Трамп полагает, что в столь сложной ситуации японская сторона стремится обеспечивать свою безопасность за счет Вашингтона. Впрочем, конкретные шаги по выходу из договора США пока предпринимать не планируют. По данным журналистов, Дональд Трамп пока только поделился своими мыслями с командой.

Подготовил Александр Ленин.