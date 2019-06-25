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25.06.2019 12:02
Рубрика: Российский автопром

Современные УАЗы не смогли повторить рекорд машин 45-летней давности

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

В августе 1974 года три УАЗ-469Б без каких-либо доработок за 38 минут в рамках испытаний поднялись на высоту 4 200 метров над уровнем моря горы Эльбрус. Это было рекордным достижением - до этого ни один автомобиль не поднимался так высоко.

В честь 45-летия восхождения УАЗ отправил по тому же маршруту стандартный УАЗ "Патриот" и экспедиционные УАЗ "Хантер" и "Патриот", но машинам удалось добраться только до станции "Мир", которая расположена на высоте 3 500 метров.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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"Внедорожники УАЗ стартовали от станции "Азау" (2 350 м), после чего добрались до станции "Кругозор" (3 000 м) и затем зафиксировали финальную точку путешествия на станции "Мир" (3 500 м). Возможностей автомобилей хватило бы, чтобы заехать выше, но снег и густой туман не позволили это сделать. По соображениям безопасности, было принято решение не подниматься выше "Мира", - рассказали в пресс-службе Ульяновского автозавода.

Пакет экспедиционного оснащения включает в себя силовые бамперы и пороги, электрическую лебёдку, защиту рулевых тяг и внедорожную резину, которую, правда, перед восхождением сменили на ещё более экстремальный вариант BFGoodrich Mud-Terrain KM3. Эти шины достались и стандартному "Патриоту", участвующему в памятной экспедиции.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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УАЗ "Хантер" оснащается бензиновым двигателем объёмом 2.7 литра мощностью 135 л.с., 5-ступенчатой МКП Dymos и подключаемым полным приводом с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала. Цена на внедорожник начинается от 742 000 рублей, "Хантер" с экспедиционным пакетом можно купить от 994 900 рублей.

"Патриот" в минимальной комплектации стоит 809 900 рублей, экспедиционная версия обойдётся минимум в 1 039 900 рублей. Под капотом внедорожника вне зависимости от версии и комплектации установлен 150-сильный двигатель объёмом 2.7 литра, в паре с которым работает 5-ступенчатая "механика". В будущем появятся версии с "автоматом".

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