Трансляции конкурса им. П. И. Чайковского посмотрели более 10 миллионов человек

За семь прошедших конкурсных дней трансляции событий XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского на официальном сайте мероприятия посмотрели зрители в 179 странах и 9884 городах мира. Число просмотров достигло уже более 10 миллионов (для сравнения, на XV Конкурсе Чайковского после двух туров подобная цифра составляла 8,7 миллиона). Наибольший интерес конкурс по-прежнему вызывает у зрителей России, США и Японии.

К слову, к такому количеству входов на сайт конкурса оказался не готов даже крупнейший в мире портал классической музыки: в выходные дни сайт завис, и тех, кто пытался посмотреть выступления конкурсантов в записи, встречало объявление с извинениями. В понедельник работа сайта была восстановлена.

Между тем, востребованным оказался и новый круглосуточный новостной канал The Studio. Согласно статистке, закулисные репортажи, архивные кадры и другие эксклюзивные видео посмотрели более 500 000 раз. Среднее время просмотра трансляции конкурса - 1 час.

Наибольший зрительский интерес вызывают выступления пианистов: их конкурсные прослушивания посмотрели 4,7 миллиона раз (1,4 миллиона онлайн и 3,3 миллиона просмотров в записи).

Прослушивания по специальности "скрипка" собрали около 1,5 миллиона просмотров за 5 конкурсных дней (370 000 онлайн и 1,1 миллиона просмотров в записи).

Справка

III тур по специальностям "фортепиано", "скрипка" и "виолончель" начнется 25 июня;

по специальностям "сольное пение", "деревянные духовые инструменты" - 27 июня.

25 июня состоится II тур по специальности "медные духовые инструменты", III тур - также 27 июня.

Имена победителей по всем шести специальностям будут объявлены по завершении конкурсных выступлений поздно вечером 27 июня.