Украинская делегация покинула зал ПАСЕ в одиночестве

Члены украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы покинули зал заседаний в одиночестве, хотя призвали последовать с ними всех, кто их поддерживает. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на член делегации России Леонида Калашников.

"Они покинули, да. Встали только украинцы, они призвали всех, кто за них там, кто их поддерживает, а ушли только украинцы", - отметил Калашников.

Напомним, что ПАСЕ накануне приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. На данный момент возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. В принятой резолюции также говорится, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко отметила, что Украина не вернется в зал заседаний до рассмотрения вопроса о полномочиях российской делегации в ПАСЕ.