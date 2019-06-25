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25.06.2019 14:08
Рубрика: Власть

Украинская делегация покинула зал ПАСЕ в одиночестве

Текст: Сергей Новиков

Члены украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы покинули зал заседаний в одиночестве, хотя призвали последовать с ними всех, кто их поддерживает. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на член делегации России Леонида Калашников.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Они покинули, да. Встали только украинцы, они призвали всех, кто за них там, кто их поддерживает, а ушли только украинцы", - отметил Калашников.

Напомним, что ПАСЕ накануне приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. На данный момент возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. В принятой резолюции также говорится, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко отметила, что Украина не вернется в зал заседаний до рассмотрения вопроса о полномочиях российской делегации в ПАСЕ.

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