В Госдуме назвали последствия ухода украинской делегации с заседания ПАСЕ

Уход украинской делегации с заседания ПАСЕ будет иметь последствия только для нее самой. А именно - подрыв доверия. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.

Ранее украинские депутаты ПАСЕ покинули зал заседаний организации. Украинцы не согласны с решением ассамблеи пригласить российскую делегацию участвовать в июньской сессии, а также защитить основные права национальных делегаций. "Протестующие" призвали своих сторонников в ПАСЕ последовать их примеру, однако в итоге украинская делегация покинула зал в одиночестве.

Свидетель этого инцидента - депутат Калашников - рассказал, чего добились в итоге украинцы.

- Неконструктивная позиция украинцев, связанная с их уходом, только больше подрывает доверие к ним, - отметил он в комментарии RT. - Еще вчера, когда нас не было в зале, никто не поддержал их риторику.

По его словам, украинская делегация поняла, что шансов помешать России нет, и просто "решила уйти из зала".

- Насколько я знаю, сегодня они должны покинуть и Страсбург, - заметил парламентарий. - Ну, пусть покричат, в Раде у них это хорошо получается.

Калашников также выразил сомнения, что данным депутатам удастся пройти в новый состав парламента "с такой позицией и бесконечной агрессией".

Ранее глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что уход украинской делегации из ПАСЕ вызовет сожаление, но это будет ее выбор. Он сравнил поведение украинцев с "провинциальным стилем мелочных, детских обид".

Как сообщается, украинская делегация в ПАСЕ призвала власти в Киеве срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ассамблеи, а также вопрос о ее дальнейшем участии в деятельности Совета Европы.