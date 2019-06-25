В погоне за прогрессом: тест-драйв обновленного Volkswagen Passat

Volkswagen провел в Германии глобальный тест-драйв обновленного Passat. Рестайлинг позволил восьмому поколению бестселлера стать куда более инновационной моделью, хотя для покупателей бюджетных комплектаций изменений окажется немного. Корреспондент "РГ" одним из первых протестировал машину и узнал все известные на данный момент подробности о появлении на российском рынке легендарной модели, разошедшейся по миру в количестве около 30 млн экземпляров.

Что нового

Стоит сразу оговориться, что основные изменения нового Passat почувствуют покупатели дорогих комплектаций. Те, кто предпочитает более доступные версии, а таких в России большинство, почти всех "плюшек" нынешнего рестайлинга будут лишены.

Визуально отличий от базового 8-го поколения почти нет. Обновилась решетка переднего бампера, у Passat вслед за новым Touareg появились "умные" светодиодные матричные фары IQ.Light, сзади появились светодиодные фонари, которые меняют рисунок при включении поворотников.

Новая модульная информационно-командная система MIB3, которая превращает автомобиль в настоящий подключенный к интернету гаджет, в России по ряду объективных причин представлена в полном объеме не будет, но "отечественный" вариант Volkswagen Connect по своему функционалу в общем-то аналогичен.

Автомобиль получил обновленную цифровую 11,7 дюймовую приборная панель Active Info Display. Помимо улучшения качества изображения теперь менять индикацию приборов на ней можно кнопкой на рулевом колесе. Чтобы вывести перед собой в нужный момент навигацию, тыкать по рулю или отвлекаться от дороги не пришлось.

Появилась в Passat и новая опция Travel Assist, которая призвана сделать поездку не только максимально комфортной, но и безопасной. Система с технологией IQ.DRIVE представляет собой модную ныне опцию полуавтономной езды - следит за полосой, подруливая если машина плавно из нее выходит, тормозит перед впереди идущим автомобилем, выдерживая перед ним заданное расстояние. Одна из главных особенностей этой опции - впервые для моделей Volkswagen появилась возможность ехать в таком режиме на скорости до 210 км/ч, что для той же Германии с ее безлимитными автобанами весьма актуально.

Passat выйдет на рынок с новыми комплектациями. Базовая версия теперь называется Passat, далее идет Business. Топовая версия носит название Elegance. Для последних двух доступно индивидуальное оформление R-Line.

Двигатели были доработаны до актуального экологического стандарта Euro 6d - TEMP. Кстати, в линейке появился и турбодизель 2.0 TDI Evo мощностью 150 "лошадок", который за счет значительно меньшего числа выбросов в атмосферу в компании называют родоначальником нового поколения дизельных двигателей.

Обновился и гибрид Passat GTE. Это первый Volkswagen нового поколения с подключаемым гибридным приводом, увеличенным запасом хода и увеличенной аккумуляторной батареей с приростом электроемкости в 31%. За счет этого в ездовом цикле NEFZ автомобиль может проехать на одном электромоторе не 50 километров, как дорестайлинговый Passat B8, а около 70 км.

Как едет

Как всегда европейские комплектации Volkswagen в целом и Passat в частности очень разнообразны. Но, как это нередко бывает на глобальных тест-драйвах, рассчитанных на журналистов из самых разных стран, доступны для теста оказываются именно те версии, которых в России не будет. Так получилось и в этот раз.

За неполный день тест-драйва удалось опробовать автомобили с самым мощным бензиновым (272 л.с.) и дизельным (240 л.с.) моторами, а также прокатиться на гибриде.

На трассе прежде всего хотелось понять, как работает система Travel Assist и почти никаких нареканий к ней не возникло. Машина четко выдерживает заданную скорость, притормаживая перед препятствием и набирая нужную скорость, если дорога свободна. В полосе автомобиль тоже удерживается, но усилие руля при попытке съехать с нее показалось довольно слабым и не таким акцентированным как, к примеру, у Mercedes.

Едут оба самых мощных Passat предсказуемо хорошо. Динамика разгона у дизеля оставляет желать лучшего, но зато на автобане можно с легкостью ехать и 150 и 200 км/ч. Автомобиль не только без видимых усилий достигает таких скоростей, но и, что немаловажно, держит дорогу очень уверенно, а великолепная шумоизоляция позволяет спокойно разговаривать в салоне, превращая такую езду из опасного эксперимента, в рутину.

Что касается гибрида, на котором нам довелось проехать с местным инструктором, то он произвел сильное впечатление. Легкая смена режима езды позволяет эффективно тратить и накапливать энергию аккумулятора. На круге в 20 километров благодаря постоянной смене одного режима на другой расход составил порядка 3,7 литра на 100 км.

Когда ждать

Желающим обзавестись новеньким Passat придется запастись терпением. Даже в Германии он появится в продаже лишь в сентябре. В России машину в кузове седан начнут продавать, скорее всего, в декабре, но только с двухлитровым мотором мощностью 190 л.с. В январе-феврале следующего года доедет к дилерам автомобиль с двигателем 1,4 литра и мощностью 150 лошадей, а в марте появится еще и дизель такой же мощности и объемом двигателя в 2 литра.

Что касается универсалов, то их появление на российском рынке, учитывая давнее безразличие отечественных автомобилистов к такому типу кузова, пока под большим вопросом. Версии Alltrack и R-Line если когда-то и доедут, что как признаются представители марки весьма маловероятно, то тоже нескоро. А вот новой для Passat гибридной модификации GTE в России точно не будет, как и машины с новым дизельным двигателем EVO, заявленным на следующий март. 150-сильный дизель останется прежним.

Учитывая, что машину ждать еще полгода, цены пока не объявлены. Представитель российского офиса марки заверил "РГ", что в компании приложат все усилия, чтобы подорожание было минимальным, при том, что комплектации будут богаче. Учитывая, что поставляться автомобили будут, как и раньше из Европы, многое будет зависеть и от курса рубля, на который автопроизводители вынуждены постоянно оглядываться.