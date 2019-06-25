Верховный суд разрешил ездить без распечатки электронного полиса ОСАГО

За грязные знаки можно лишиться права управления, если будет доказано, что запачканы они умышленно. Также без прав останется тот, кто спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия, даже если его машина не пострадала. Пленум Верховного суда утвердил постановление, которое разъясняет судьям, как правильно применять новеллы 12-й водительской главы Кодекса об административных правонарушениях на практике.

Напомним, что последний раз такое постановление пересматривалось семь лет назад. Но за это время в КоАП было внесено множество поправок, поэтому назрела необходимость пересмотреть этот важный документ.

В основном, по большинству вопросов позиция Пленума осталась неизменной. Но появились и новые совершенно неожиданные для водителей вещи.

Необходимо доказать, что загрязнение номера не связано с погодными условиями. Таким доказательством может быть фотография

Так, например, в документе разъясняется, что считать нестандартными и нечитаемыми знаками. Напомним, что за это КоАП предусматривает ответственность в виде предупреждения или штрафа 500 рублей. А также, что считать видоизмененными знаками. За это уже грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на один - три месяца. Так вот, видоизмененным знаком будет считаться и тот, который просто перевернут. Видоизменить знак можно различными предметами и устройствами, а также снегом и грязью.

Многие замечали на дорогах машины, которые выглядят чисто, но слоем грязи покрыт только номер. Или на этом номере зимой может быть налеплен снежок. Между прочим, в автомагазинах даже продаются баллончики с грязью для распыления ее на номера.

Но при этом, как указано в постановлении Пленума ВС, необходимо доказать, что загрязнение номера не связано с погодными условиями. Доказательством будет фотография или видеозапись, произведенная инспектором в ходе выявления нарушения. И это доказательство должно быть приложено к делу.

Нередкая ситуация: один водитель подрезал другого, тот, чтобы уйти от столкновения, сманеврировал и врезался в третий автомобиль. А тот водитель, который спровоцировал аварию, - уехал.

Буквально в прошлом году Верховный суд разбирал такую ситуацию. Причем тот, кто спровоцировал ДТП, утверждал, что сам не был участником аварии. Его машина не получила никаких повреждений, поэтому он уехал. Однако ВС принял решение, что этот человек не только виноват в совершенной аварии, но и скрылся с места происшествия.

Такая позиция закреплена в постановлении Пленума Верховного суда. В нем прописано, что водитель, допустивший нарушение требований правил, которое стало причиной ДТП, вне зависимости от того, был ли контакт его машины с другой, может быть привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП. Но в том случае, если этот водитель был осведомлен о факте аварии, однако умышленно уехал.

Еще одна важная позиция изложена в постановлении. Те, кто сам нарушает правила дорожного движения, не имеет никаких преимуществ перед другими автомобилистами. Речь идет о ситуациях, когда водитель двигается по обочине или по дороге с односторонним движением в противоположном направлении.

Буквально недавно ВС разбирал ситуацию, когда женщина выезжала из двора на дорогу с односторонним движением, по которой во встречном направлении ехала машина. Ее привлекли к ответственности за то, что она не уступила дорогу. Однако ВС встал на ее сторону, указав, что двигавшийся во встречном направлении по дороге с односторонним движением водитель вовсе не имел никаких преимуществ. И пострадавшая не должна была уступать ему дорогу.

Также недавно рассматривалась история, когда один водитель поворачивал налево, и встречные автомобили уступили ему дорогу. Но не уступил водитель, двигавшийся по обочине. В результате - авария. И хотя тот, кто двигался по обочине, ехал вдоль главной дороги, ВС решил, что виноват в аварии именно он, потому что на него преимущества первоочередного проезда не распространяются.

В постановлении говорится, что водитель транспортного средства, движущегося в нарушение правил по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу.

Еще одна новация этого постановления касается обязательного наличия у водителя копии полиса ОСАГО на бумажном носителе. Если полис оформлен в электронном виде, а у водителя нет с собой его бумажной копии, привлекать к ответственности за отсутствие документа такого водителя нельзя, говорится в документе. Да, действительно, в Правилах дорожного движения четко прописано, что в подобных ситуациях водитель обязан иметь при себе распечатку полиса. Но недавно внесенные поправки в закон об ОСАГО допускают возможность обходиться без такого бумажного дубликата. Закон имеет большую юридическую силу, чем Правила, которые утверждаются постановлением правительства. А поэтому можно не распечатывать на бумаге копию электронного полиса. Просто в Правила еще не внесены соответствующие поправки.

Надо сказать, что отсутствие такой копии у водителя только создаст дополнительные трудности для сотрудников ГИБДД по проверке наличия полиса. Особенно там, где есть проблемы со связью и интернетом.

А мнение Пленума Верховного суда о применении статьи 12.5 КоАП вызвало споры у автомобилистов. Дело в том, что, согласно постановлению, если основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации не соответствуют и цвет, и режим работы световых приборов на передней части автомобиля, то может применяться 3-я часть этой статьи. Она предусматривает лишение прав на срок от 6 месяцев до года. А также конфискацию этих приборов. А если не соответствует только цвет или только режим работы приборов, то может применятся только 1-я часть этой статьи. Она предусматривает штраф 500 рублей.

Таким образом, Пленум Верховного суда отделил установку незаконных мигалок и стробоскопов, от всех остальных световых установок и отражателей. Однако получилось, что за незаконную установку ксеноновых фар, которые по ночам слепят всех встречных водителей, ответственность резко уменьшилась. Ведь штраф 500 рублей за так называемый "колхозный" ксенон, да еще и со скидкой 50 процентов - просто плата за хорошо освещенную дорогу. Вряд ли он остановит таких автовладельцев.

Правда, Госавтоинспекция может вспомнить практику, которая применяется при выявлении излишне затонированных автомобилей. То есть при назначении штрафа инспектор обязан предписать автовладельцу убрать недостаток в конструкции. А если в течение суток этого не будет проделано, то дело отправится в суд по статье за неисполнение законного требования сотрудника полиции. А она предусматривает арест до 15 суток. За излишнюю тонировку многие отправлялись под арест на срок от суток до трех.

Также в постановлении Пленума ВС расписано как привлекать водителя к ответственности за вождение в нетрезвом виде.