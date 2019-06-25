Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Солнце, находящееся в эти дни в тропике Рака, совсем скоро станет смещаться к югу - к экватору. А это означает, что в Северном полушарии световой день начнет уменьшаться, а ночи будут становиться все длиннее и длиннее.

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния. Продолжительность светового дня 21 июня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты. И такой долгий день продержится практически до конца июня. В последний день первого летнего месяца долгота светового дня составит 17 часов 30 минут. А, например, 15 июля - уже 16 часов 58 минут, а 15 августа - 15 часов 5 минут. Иными словами, с конца июня день начнет сокращаться. Особенно сильно заметно это будет в середине второго летнего месяца.

"Но по климату самые жаркие дни в средней полосе - это 31 июля и 1 августа, - рассказывает Роман Вильфанд. - А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа. Это связано с тем, что поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши. И он окончательно прогреется только после 20 июля, после чего почва начинает отдавать свое тепло атмосфере".

В приморских городах самое теплое время года - это август. Поэтому во Владивостоке, Сочи, Анапе, Феодосии, Ялте и многих других прибрежных городах самое жаркое время - вторая половина августа. А после 10 сентября наступает "бархатный сезон". Это когда температура воздуха и воды примерно одинаковые. Для людей это максимально комфортное время для отдыха. Кстати, чем южнее, тем световой день летом короче, а ночи длиннее. Обратный процесс на юге начнется только зимой.

"Нас еще ждет много теплых прекрасных дней впереди, так что не будем думать о том, что мы вновь начали приближаться к зиме", - посоветовал Вильфанд.