За шпионаж гражданин Польши получил 14 лет колонии

За шпионаж к 14 годам заключения Мосгорсуд приговорил гражданина Польши Мариана Радзаевски. Согласно приговору суда, на основании статьи 276 УК РФ срок наказания он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Процесс в отношении Радзаевски прошел в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.

Согласно квалификации обвинения, прозвучавшего в резолютивной части приговора, Радзаевски осуществлял сбор и передачу за рубеж сведений, составляющих государственную тайну России. Речь идет в том числе о данных, которые можно было использовать против безопасности РФ по заданию иностранной разведки.

По сообщению Центра общественных связей Федеральной службы безопасности, а следствие вели представители именно этой спецслужбы, в ходе предварительного следствия установлено, что Радзаевски, "действуя умышленно, пытался организовать вывоз из России в Польшу продукции военного назначения, содержащей сведения, составляющие государственную тайну". Также сообщалось, что "иностранец изыскивал возможность получения секретных комплектующих зенитно-ракетного комплекса "С-300" с целью их последующего незаконного вывоза в Польшу, и при попытке совершения сделки был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России".

Свою вину осужденный не признал.

Мариан Радзаевски был арестован и находится под стражей с 20 апреля 2018 года. Как пояснила адвокат, Радзаевски зачтено время задержания и содержания под стражей.

В то же время защитник сообщила, что он и его клиент не согласны с квалификацией обвинения и будут обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Пояснить подробности дела адвокат отказалась из-за подписки о неразглашении.

Известно, что осужденному 41 год. Он является индивидуальным предпринимателем в фирме "Автотранс" из города Белосток. У него только среднее образование. Правда, профессиональное. У Радзаевски есть семья, в которой на иждивении шестеро малолетних детей.