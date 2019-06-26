Дагестанских ополченцев собираются приравнять к ветеранам боевых действий

Документ исполняет поручение, которое президент России Владимир Путин дал в ходе "Прямой линии" 20 июня. Глава государства поручил приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе. Об этом он заявил в ответ на обращение ветеранов дагестанского села Ботлих.

С предложением на эту тему выступил депутат от "Единой России" Умахан Умаханов. Законопроект касается лиц, содействовавших выполнению задач в ходе контртеррористических операций, участвовавших в боевых действиях в составе отрядов самообороны республики Дагестан.

- Вторжение незаконных вооруженных формирований на территорию республики Дагестан в августе 1999 года было направлено против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности РФ, - подчеркнул автор.

По мнению Умаханова, принятие законопроекта будет способствовать признанию заслуг членов отрядов самообороны Дагестана при защите конституционного строя России и укреплению политической стабильности в регионе.

Как сообщил журналистам первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев, сегодня ожидается положительное заключение кабмина на этот законопроект.

- Мы полагаем, что есть все основания для того, чтобы этот важный для социальной справедливости проект был принят окончательно до конца весенней сессии Госдумы, - заявил он.