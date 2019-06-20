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20.06.2019 15:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поручил проработать ветеранский статус ополченцев Дагестана

Текст: Николай Грищенко
Фото: vesti.ru Фото: vesti.ru
Фото: vesti.ru

Жители дагестанского села Ботлих, которые в 1999 году с оружием в руках боролись с международными террористами, получат статус участников боевых действий. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время "Прямой линии".

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба
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В ходе прямого включения ветераны, которых представил военный журналист Александр Сладков, вспомнили о визите главы государства в Дагестан в 1999 году и обратились к нему с просьбой - решить вопрос со статусом участника боевых действий. Отметим, многие из бывших ополченцев пришли на "Прямую линию" с наградами, полученными за борьбу с боевиками.

Президент сказал, что заполнил события в Дагестане на всю жизнь, а особенно готовность местных жителей пожертвовать всем ради общей победы.

"Они пришли к нашим военным и спросили, почему не бьют по селам, где бандиты. На ответ "Жалко ваши дома" они сказали: "Не жалко, бейте". Это происходило не только в Ботлихе, но и в других районах, где жители просто не пропустили боевиков - очень хорошо подготовленных.

Нужно проработать вопрос, чтобы вас и ваших товарищей приравняли к участникам боевых действий. Поручаю это правительству", - сказал Владимир Путин.

Отметим, что дагестанские ополченцы, участвовавшие в боевых действиях против террористов в 1999 году, много лет просят региональные власти придать им статус ветеранов боевых действий. В 2011 году Конституционный суд России призвав законодателей уточнить правовой статус дагестанских ополченцев для получения мер социальной поддержки.

Справка "РГ"

7 августа 1999 года отряды международных террористов под командованием Хаттаба и Шамиля Басаева вторглись с территории Чечни в Дагестан. Боевые действия велись в Цумадинском, Новолакском, Ботлихском и Буйнакском районах республики. На помощь правоохранительных органам пришли отряды ополченцев из жителей Дагестана. В ходе боев, продолжавшихся до 14 сентября, отряды боевиков были разбиты и отброшены назад. В контртеррористической операции было уничтожено около 1500 террористов, погибли 279 военных, полицейских и мирных жителей.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"

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