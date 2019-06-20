Видеотрансляция: "Прямая линия с Владимиром Путиным"

Президент Владимир Путин проводит семнадцатую " Прямую линию ". Программа транслируется в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Студия находится в Гостином Дворе.

По данным call-центров, президенту поступило более миллиона обращений. Ранее в Кремле заявили, что интерес россиян к "Прямой линии" огромен. "Формат по-прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе", - подчеркнул Песков.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным".