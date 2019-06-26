Диетолог рассказала, сколько ягод в день можно съесть

Сезон ягод только начался: впереди нас ждет малина, черешня, смородина, черника, голубика - надо успеть запасаться витаминами на всю зиму. Однако даже таким полезным продуктом можно навредить организму. Как правильно есть ягоды и в каком количестве рассказала нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич, пишет aif.ru.

Любые ягоды - это кладезь антиоксидантов, витаминов, пищевых волокон. Клетчатка помогает вывести лишний холестерин, а органические кислоты - восстановить микрофлору кишечника. Ягоды прекрасно сочетаются с крупами, сырами, салатом. Попробуйте неожиданный ансамбль из рукколы и клубники, украшенный кусочками сыра и орешками: это не только очень полезно, но и невероятно вкусно и необычно.

Чемпионами по содержанию витаминов и минералов Анна Ивашкевич считает шиповник, черную смородину, землянику, кизил, крыжовник, вишню, малину и бруснику. Однако даже с ними важно не переборщить. В день можно съесть максимум 2 стакана ягод или 400 граммов, иначе есть риск столкнуться с аллергией и диареей. С осторожностью надо относиться к ягодам людям, страдающим гастритом: особенно опасны здесь кислые сорта и черешня, которая богата клетчаткой и пектином, которые могут вызвать вздутие.