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26.06.2019 11:27
Рубрика: Общество

ЕГЭ по-новому: разрешат ли на экзаменах пользоваться интернетом

Текст: Мария Агранович

На ЕГЭ в скором времени разрешат пользоваться интернетом в качестве справочника. Об этом сообщает газета "Известия". В Федеральной службе по надзору в сфере науки и образования "Российской газете" сообщили, что такие инновации - продолжение разговора об индивидуальных заданиях ЕГЭ.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Как уже писала "РГ", эксперты предлагают использовать технологии искусственного интеллекта, который сгенерирует каждому участнику свой уникальный вариант КИМ непосредственно перед началом экзамена. Сегодня варианты ЕГЭ формируются из ежегодно пополняемого федерального банка, объем которого более 50 тысяч заданий по всем учебным предметам.

Фото: ОТВ Екатеринбург
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По словам директора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксаны Решетниковой, будущее ЕГЭ и ОГЭ, экзамена для девятиклассников, очевидно связано с постепенным переводом их в компьютерную форму. Экзамены по предметам естественно-научного цикла в этом случае получат новое звучание - появится возможность расширить спектр проверяемых умений. Например, в заданиях по физике или химии могут появиться видеофрагменты: выпускникам нужно будет распознать изученные физические, химические или биологические процессы в реальной жизни.

Но главная "фишка", о которой говорят эксперты и которая может наделать немало шума: возможность выхода в интернет для поиска справочной информации преимущественно для гуманитарных предметов. Как такое возможно - открыть доступ в сеть в ходе мероприятия, которое должно быть максимально защищено от взломов и хакерских атак? Так ли это опасно и так ли необходимо?

Ситуацию прокомментировал научный руководитель Центра мониторинга качества образования ВШЭ, экс-глава Рособрнадзора, стоявший у истоков ЕГЭ, Виктор Болотов.

"Сама идея разрешить школьникам пользоваться справочными материалами во время экзамена не нова - она обсуждалась сразу в самом начале эпохи ЕГЭ. Я сторонник этой идеи, считаю, это шаг в правильном направлении. Но важно понимать: это очень большой вызов для экспертов, которые составляют экзаменационные задания. Очень непросто придумать такие вопросы, чтобы поиск в интернете не стал поиском просто ответа, а не справочной информации для собственных выводов", - сказал Болотов.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Приведу пример задания, допустим, по обществознанию: в чем расхождение взглядов Трампа и Клинтона по поводу Ирана или арабских стран? Тут одновременно проверяется не только знание предмета, умение искать информацию, но и способность отличать фейк от правды, то есть критическое мышление", - отметил он.

Но как защитить в этом случае экзамен от внешних атак и возможных "сливов"?

"Если мы говорим о выходе в интернет на экзамене, то ни в коем случае не имеем в виду использование гаджетов, которые школьники приносят с собой, - подчеркнул Болотов. - Речь только о стационарном компьютере, которым школьник имеет право воспользоваться необходимое количество раз: подошел, получил информацию, зафиксировал ее и сел на свое место. Кроме того, этот компьютер можно настроить только на прием информации без возможности ее передачи".

Когда мечта станет реальностью? По мнению Решетниковой, для внедрения любой новации в процедуры государственной итоговой аттестации необходимо не менее двух лет, в течение которых проходят апробационные исследования, мониторинги и прочее. Но в пресс-службе Рособрнадзора особо отметили, что выход в интернет во время ЕГЭ станет возможным не раньше чем через пять лет.

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