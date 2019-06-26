Леонид Слуцкий не избран вице-президентом ПАСЕ

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мари Паскье сообщила прессе, что российский депутат Леонид Слуцкий не набрал необходимого числа голосов, чтобы занять пост вице-президента.

"Господин Слуцкий не набрал большинства. Российской делегации в этих условиях необходимо выдвинуть нового кандидата", - заявила Паскье. Она уточнила, что Слуцкий получил 105 голосов "за" и 154 "против".

Ранее стало известно, что после того, как большинство парламентариев ПАСЕ проголосовали за восстановление полномочий российской делегации в полном объеме, депутаты от пяти стран в знак протеста покинули зал заседаний. Отмечается, что это были делегации Грузии, Латвии, Литвы, Украины и Эстонии, а представители Польши покинули зал не в полном составе.