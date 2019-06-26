Медведев поддержал идею о конфискации машины после "пьяных" ДТП

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил идею МВД о конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии опьянения.

Премьер-министр уточнил, что в новом Кодексе об административных правонарушениях РФ можно будет предусмотреть такую возможность.

"Предложение по конфискации объекта автотранспортного нарушения, то есть, проще говоря, автомобиля, с применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившего нарушение лицу, то есть к тому, кто это нарушение в состоянии опьянения совершил, - вот эту модель можно было бы проработать при разработке нового административного кодекса", - заявил он выступая на заседании Госсовета в среду.

Ранее министр МВД Владимир Колокольцев во время Госсовета высказал такое предложение президенту. По его словам, эта инициатива поможет снизить аварийность на дорогах и сохранить тысячи жизней.