Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В МВД предложили сделать страховку для законопослушных водителей дешевле 17:25
Новый кроссовер Kia XCeed: маленький клиренс и отсутствие 4х4 17:01
Российский Volkswagen Polo задает стандарты обновления 16:13
Новый Discovery Sport оперативно определился с ценой в рублях 16:00
26.06.2019 17:08
Рубрика: Административное право

Медведев поддержал идею о конфискации машины после "пьяных" ДТП

Текст: Айсель Герейханова
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил идею МВД о конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии опьянения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Премьер-министр уточнил, что в новом Кодексе об административных правонарушениях РФ можно будет предусмотреть такую возможность.

Фото: andrija nikolic / istockphoto
Чем рискует пьяный водитель с просроченными правами

"Предложение по конфискации объекта автотранспортного нарушения, то есть, проще говоря, автомобиля, с применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившего нарушение лицу, то есть к тому, кто это нарушение в состоянии опьянения совершил, - вот эту модель можно было бы проработать при разработке нового административного кодекса", - заявил он выступая на заседании Госсовета в среду.

Ранее министр МВД Владимир Колокольцев во время Госсовета высказал такое предложение президенту. По его словам, эта инициатива поможет снизить аварийность на дорогах и сохранить тысячи жизней.

#КоАП