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Рубрика: Видео

Можно ли вымыть автомобиль на полном ходу

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Пить, сидя за рулем, купленный на заправке эспрессо, курить, да еще и говорить при этом по сотовому телефону время от времени пробуют многие водители, несмотря на очевидные риски аварии и неодобрение сотрудников ДПС. Красить губы или ресницы, двигаясь в плотном транспортном потоке, буквально после первого урока вождения может каждая первая автоледи.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но вымыть на полном ходу автомобиль? Да не просто протереть лобовое стекло тряпочкой, а как следует отдраить весь кузов с пеной до блеска? Да еще и ехать при этом не по прямой, а выписывая виражи? Как выяснили автоумельцы из "Гаража 54", это возможно, хотя и достаточно опасно. Все, что для этого нужно - два автомобиля, два водителя, один мойщик с керхером, много удали и отваги, минимум здравого смысла и самосохранения.

Как это делается пошагово, можно понять, просмотрев ролик. Повторять, разумеется, не стоит: обслуживание в самой дорогой мойке в городе обойдется вам дешевле даже недолгого пребывания в травматологии. Да и вообще практической ценности этот эксперимент не имеет, но есть шансы, что вскоре наши энтузиасты научатся доливать на ходу масло до нужного уровня, заменять пробитую шину, перебирать двигатель...

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