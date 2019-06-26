Владимир Путин поручил разобраться с ценами на дорожное строительство, освещением на дорогах и призвал не прятать видеокамеры от водителей на опасных участках. В ответ глава правительства Дмитрий Медведев рассказал о готовящихся изменениях в КоАП, касающихся ДТП с "пьяными водителями". А глава МВД Владимир Колокольцев предложил ввести скидку на страховой полис для законопослушных водителей.

В среду президент провел в Кремле заседание Госсовета, посвященное развитию сети автодорог в РФ и безопасному дорожному движению. А накануне заседания губернаторов даже специально пригласили на семинар по дорожному строительству, который продлился два дня. На одном из тренингов они попробовали себя в роли рабочих и сами прокладывали 200 метров асфальта. "Я коллегам уже сказал, что в следующий пригласим их в Республику Крым: просто когда губернаторы сами делают дорогу, хотя бы гарантия будет на эти 200 метров. Хотя бы прорыв в этой части будет", - пошутил в разговоре с "РГ" перед заседанием Госсовета глава Республики Крым Сергей Аксенов. А губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сказал, что сложнее всего во время тренинга было переломить себя: "Понять то, что это не игра, а реальная работа".

Уже на заседании Владимир Путин дал понять: никаких игр - нужна только реальная работа и реальные результаты. Президент отметил, что дорог высокого качества в России, к сожалению, по-прежнему мало. Но общая протяженность дорог высшей - первой - категории увеличилась. "За последние четыре года на 2423 километра, причем главным образом за счет федеральных трасс: здесь дороги, полностью соответствующие нормативным требованиям, составляют 83 процента", - сказал он. Но доля таких дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины, подчеркнул Путин. Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве президент поручил каждому региону России разработать и принять программу, рассчитанную до 2024 года. По его словам, это даст возможность дорожным строителям планировать работу, заранее приобретать дорогостоящую технику.

Отдельно президент остановился на проблеме ценообразования в сфере строительства дорог. "Подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы, поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, "выкручиваются", что негативно сказывается и на качестве дорог, и на сроках выполнения дорожного строительства", - описал ситуацию глава государства. Путин потребовал, чтобы все заинтересованные ведомства разобрались в этом.

Еще одна проблема, на которую обратил внимание Путин, - это сохраняющиеся административные барьеры, большое количество контролеров, бюрократия. "Много суеты, бумажной волокиты, претензий надзорных органов, которые, кстати, нередко противоречат друг другу, а объекты или не сдаются в срок, либо их качество остается сомнительным", - констатировал президент.

Глава минтранса Евгений Дитрих, также выступавший после на Госсовете, предложил в свою очередь отменить контроль Ростехнадзора над приемкой построенных автомобильных дорог. "Сейчас помимо стройконтроля заказчика, контролирующего приемку, действует технический надзор Ростехнадзора, который, по сути, дублирует стройконтроль. Предлагаем для дорог его отменить", - сказал он, уточнив, что оставить контроль Ростехнадзора можно только для действительно особо опасных и технически сложных объектов, как это и предусмотрено в законе.

Затягивает процесс строительство новых дорог и то, что дорожники часто не имеют возможности получить аванс на исполнение контрактных обязательств "живыми" деньгами. "Их часто заменяют казначейскими аккредитивами, что крайне осложняет своевременную поставку оборудования, конструкций, материалов", - обозначил проблему Путин. Президент заявил, что в этом процессе нужно проявлять гибкость для того, чтобы стройка шла вперед и не останавливалась. В ответ председатель правительства Дмитрий Медведев сказал, что тут главное не перегнуть палку. "Важно не перегнуть палку и определить уровень аванса, чтобы потом не искать эти деньги по самым разным местам", - заметил он.

В ходе госсовета Путин также поручил энергетикам, главам регионов и правительству незамедлительно приступить к решению вопроса о тарифах для освещения дорог. Глава государства выразил недовольство темнотой на дорогах, которая повышает аварийность. "Безопасность дорожного движения во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе от их освещенности. С этим у нас, скажем прямо, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах кромешная темень", - отметил Путин. Он пояснил, что дело в объективном дефиците средств, ведь тариф на электроэнергию достаточно дорогой. "Это вынужденная экономия, и она, к сожалению, приводит к авариям и трагедиям", - подчеркнул президент. Он призвал определиться с темпом, с пошаговым решением этих задач: что, где, когда нужно в первую очередь начать освещать.

Путин подчеркнул, что абсолютное большинство ДТП происходит по вине водителей, которые грубо нарушают Правила дорожного движения. Отдельно президент отметил нелегальные перевозки пассажиров, которые часто приводят к авариям. "Мы должны делать все для предупреждения опасного, безответственного поведения на дорогах. В последние годы это направление стало одним из приоритетов в государственной политике", - сказал глава государства. В целом, по словам Путина, количество ДТП по стране продолжает снижаться. Но около 30 регионов все-таки нарастили аварийность: руководители этих территорий должны обратить на эту проблему свое внимание.

Глава МВД Владимир Колокольцев предложил конфисковывать автомобили у пьяных водителей, чтобы собственники машин могли подавать к управлявшим ими нарушителям регрессные иски. Такая мера, по его мнению, резко снизит аварийность на российских дорогах и сохранит тысячи жизней. "Автомобиль - источник повышенной опасности. Мы подготовили и внесли в правительство предложения по усилению ответственности водителей, находящихся в пьяном виде", - сказал он. Министр также заявил о необходимости создания системы рейтинговой оценки автошкол в РФ, а также предложил повысить квалификационные требования к преподавателям и инструкторам по вождению. По его мнению, это закрепит динамику снижения ДТП по вине начинающих водителей. Еще одна инициатива от МВД носила уже поощрительный характер. В частности, Колокольцев заявил, что страховой полис для законопослушных водителей должен стоить дешевле. "Дополнительным механизмом стимулирования законопослушного поведения водителей является введение понижающего или повышающего коэффициента при оформлении страхового полиса. Они будут зависеть от количества нарушений Правил дорожного движения", - сказал он. В целом, по словам министра, МВД к 2030 году будет добиваться нулевой смертности на российских автомобильных дорогах.

Мы должны делать все для предупреждения опасного, безответственного поведения на дорогах

Дмитрий Медведев отреагировал на выступление Колокольцева и рассказал, что в новом Кодексе об административных правонарушениях РФ можно предусмотреть возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии опьянения. Кроме того, глава правительства также положительно отреагировал на предложение еще одного докладчика на Госсовете - о введении ответственности за неуплату на платных дорогах. "Что касается административной ответственности за неуплату платежей при использовании платных дорог, то, видимо, эта мера назрела и должна быть поддержана при подготовке нового административного законодательства", - заметил премьер.

Для снижения аварийности на дорогах Владимир Путин также призвал навести порядок в установках видеокамер. "Цель их установки, уважаемые коллеги - хочу, чтобы и здесь, в этом зале я был услышан, и за периметром Кремля, чтобы те, кто этим занимается, знали и услышали: цель их установки - снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать", - заметил президент. По его словам, в этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. "Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижение нужного нам результата", - сказал глава государства.

В ходе Госсовета президент также призвал губернаторов внимательнее следить за состоянием инфраструктуры в регионах. В частности, он рассказал, как готовился к "Прямой линии", смотрел видео, фотоматериалы, и иногда у него возникал вопрос: "А губернатор там бывал хоть когда-нибудь, видел хоть когда-нибудь эти объекты?" - сказал Путин. "Многие вещи, я смотрю, и уверен абсолютно, я сам в регионе работал, не требуют больших усилий, - сказал он, говоря о состоянии региональной инфраструктуры. - Внимание нужно только и правильное своевременное планирование и своевременное реагирование на эти вопросы, поэтому я, оттолкнувшись от темы дорожного строительства, в том числе в регионах, хотел бы обратить ваше внимание на эту проблему в целом", - подчеркнул президент.

В заключение Путин призвал все уровни власти выполнять предложения рабочей группы Госсовета по развитию дорог и организации дорожного движения. "Всем понятно, что дорога - это хорошо, а бездорожье - это плохо, но не всем понятно, к сожалению, что наличие дорог для нашей страны, хорошего качества дорог, имеет чрезвычайно важное и особое значение с учетом огромности нашей территории. Связанность территорий субъектов, муниципалитетов между собой чрезвычайно важна для экономики и для социального самочувствия граждан", - сказал он и пообещал, что результаты подготовки нынешнего Госсовета будут изучены "с точки зрения практического использования наработанных материалов".

Юбилей

Геннадию Зюганову подарили "Материалы XXIII съезда КПСС"

У лидера КПРФ Геннадия Зюганова вчера был юбилей. Ему исполнилось 75 лет. Владимир Путин поздравил лидера КПРФ с этой знаменательной датой и подарил ему раритетное издание "Материалы XXIII съезда КПСС", а также картину с изображением площади перед Дворцом Съездов (сейчас Государственный Кремлевский дворец. - Прим. "РГ") внутри Кремля. "Он вступил в КПСС, насколько мы помним, в 1966 году. В этом же году состоялся и 23-й съезд партии. Чтобы напомнить вам о событиях этого времени, хочу передать вам подарок", - пояснил президент, начиная заседание Госсовета, где также присутствовал лидер КПРФ.

Ранее Зюганов в интервью ТАСС, приуроченному к юбилею, назвал свои отношения с Владимиром Путиным нормальными и рабочими.

В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев также поздравил Зюганова. "Желаю вам, конечно, прежде всего здоровья, - сказал Медведев. - Рассчитываю на то, что мы и дальше будем трудиться на благо нашей страны".