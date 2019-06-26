На Конкурсе Чайковского начался 3 тур у скрипачей

Прослушивания 3 тура по специальности "скрипка" переместились из Малого зала консерватории в Концертный зал Чайковского, где конкурсанты выступают теперь с оркестром - Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением Юрия Симонова.

В финале соревнуются шесть музыкантов из пяти стран: России, США, Чехии, Бельгии и Кореи. На третьем туре участники должны исполнить два концерта с оркестром: Моцарта (на выбор - Третий, Четвертый или Пятый концерты) и концерт Чайковского (в авторской редакции). В первом финале выступили Маюми Канагава (США) и Марк Бушков (Бельгия).

Оба конкурсанта волновались. Сказывается уже усталость, накопленная за дни и ночи подготовки. Конкурсантов обсуждают в прессе, на интернет-форумах, в соцсетях. И любая ошибка здесь будет дорого стоить музыканту во всех смыслах.

Программы первого дня совпали полностью: сначала прозвучал Пятый концерт Моцарта, потом - концерт Чайковского. Попутно отметим, что два этих сочинения относятся к репертуарным, а потому позволяют протестировать возможности исполнителей. Простота и естественность, по мнению шести из двенадцати жюри, - один из ключей к идеальному звучанию обязательных произведений..

Показалось, что Маюми Канагава комфортнее выступать на малой сцене. Ее исполнению Концерта Моцарта не хватало свободы, а местами - уверенности в пространстве Концертного зала Чайковского. Надо заметить, что дирижер Юрий Симонов делал все, чтобы Маюми успокоилась и нашла хороший баланс с оркестром, звучавшим аккуратно и ровно.

В Концерте Чайковского у Маюми получилась растянутой первая часть. Возможно, она просто увлеклась процессом. Вторая и третья части прозвучали удачнее.

За Марка Бушкова болело ползала, но его выступление многих расстроило. Музыкант, которого легко было представить среди будущих лауреатов, выступил не слишком удачно. К сожалению, случилось много интонационных неточностей и ритмических неурядиц в обоих Концертах. Особенно досадно было за Концерт Чайковского, хотя именно здесь могли быть потрясения, учитывая, как Марк играл Вальс-скерцо на первом туре и "Меланхолическую серенаду" на втором.

Между тем, по словам дирижера, Юрия Симонова, репетиции с финалистами прошли успешно и каждый из конкурсантов достоин первой премии.

Кстати

К слову, трансляции состязания скрипачей XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского на первых двух турах посмотрели 1,5 миллиона (370 000 онлайн и 1,1 миллиона просмотров в записи). Это зрители 179 стран и 9884 городов мира.