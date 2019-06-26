На конкурсе Чайковского объявили финалистов в номинации "медные духовые"

К финалу конкурса жюри допустило девять музыкантов: три валторниста, два трубача, два тубиста и два тромбониста. Вероятно, после объявленных итогов многие чувствуют замешательство. И сейчас уместно вспомнить слова трубача Тимура Мартынова о том, что "зеленый свет" получат те исполнители, у которых, возможно, поучилось не все, но они сумели заинтересовать членов жюри своей внутренней составляющей больше, чем те, кто сыграл "без задоринки".

Конкурс подходит к концу, градус напряжения становится все выше, и на втором туре сдавали нервы даже у тех несгибаемых конкурсантов, у которых, как казалось на первом туре, вообще нервов нет: одно лишь вдохновение, музыкальность, творческий посыл. И в этой ситуации стоит больше прислушаться не к своим эмоциям, а к авторитетному мнению членов жюри, работающих в таком напряженном режиме, что во время утренних прослушиваний второго тура тромбонист из Нидерландов Йорген ван Рейен даже был вынужден взять тайм-аут из-за плохого самочувствия.

Второй тур открыл китайский валторнист Женг Юн. На этот раз музыкант заметно волновался, но находился в образе от начала до конца выступления, "проживая" на сцене свою концертную программу. 19-летний Юн уже отметился в России, получив II премию на VII Международном конкурсе молодых музыкантов во Владивостоке в 2012 году. А сегодня его можно поздравить с новым достижением - он стал финалистом Конкурса имени П.И. Чайковского.

Из пяти валторнистов, выступавших во втором туре, в третий прошли трое. Конкурентами Юна стали кореянка Хаери Ю, выступавшая с такой же программой, и превосходный французский музыкант Феликс Дерво, выбравший сонату Хиндемита.

Говоря о специфике игры на медных духовых, член жюри Тимур Мартынов накануне пояснил, что физика инструмента имеет определенную мензуру, она во многом спасает и дает тромбонистам некую фору: этот инструмент помогает музыканту "удачно выглядеть" за счет своего мягкого звука, ровной игры. Трубачам, и особенно валторнистам, сложнее, ведь "чем меньше мензура, тем больше риск не попасть в фокус ноты, не передать теплоту звука; чем меньше мензура, тем больше риск повредить амбушюр".

В этом смысле французский валторнист на конкурсе пока кажется самым "крепким". Играет он потрясающе и даже в фортепианных проигрышах управляется со своим инструментом виртуозно, как бретер со шпагой.

Трубачи немного сдали свои позиции, хотя предложенная для конкурса программа позволяла им раскрыться со всех сторон. Так, Флорис Онстведер, играя на трубе пикколо, немного фальшивил. Помимо концерта Фаша (обязательной пьесой стало "Конкурсное соло" Шарлье) он единственный выбрал концерт для трубы Александры Пахмутовой - мелодически броское и "выпуклое" сочинение, которое стало частью дипломной работы композитора по окончании аспирантуры Московской консерватории.

Хоу Чуан-Ан, первая труба Национального тайваньского симфонического оркестра, тоже не был безупречен, особенно в концерте Леопольда Моцарта для трубы пикколо. Впрочем, на втором туре никто не был безупречен, ни загадочный и интеллигентный Жасулан Абдыкалыков, прошедший на третий тур, ни лихой Ансель Норис, его конкурент, который по результатам жеребьевки снова оказался музыкантом, завершающим очередной конкурсный этап. Что ж, посмотрим, станут ли "последние первыми".

Тромбонист Алексей Лобиков играл в этот день вторым. Публика горячо приветствовала музыканта, выступавшего в стенах родной Санкт-Петербургской капеллы, где он занимает должность концертмейстера группы тромбонов. Играл он как всегда хорошо, но из-за волнения нес досадные потери.

Стоит особо отметить чуткость и грамотность нашей немногочисленной, но по большей части воспитанной публики, которая все эти дни боялась даже начать хлопать раньше времени, чтобы не смутить артиста, не говоря уже о том, чтобы влезть с аплодисментами между частями произведений крупных форм. И, судя по реакции зала, мнение публики и мнение жюри во многом совпало.

Кажется, не сошлось оно лишь относительно одного конкурсанта - американского тромбониста Келтона Коха. Лично я с самого начала ставила на Питера Стейнера, но Кох на втором туре был бесподобен. Если после выступления английского тромбониста Майкла Бьюкенена можно было только пожелать ему удачи и понадеяться услышать когда-нибудь снова, то, в успехе Коха, казалось, никто не сомневался. В перерыве только о нем и говорили. Но, игравший "с задоринкой", вдохновенный, забавный, музыкальный, выразительный, выдавший нам бельканто на тромбоне Келтон Кох не прошел на третий тур! Ну что тут скажешь? Ему дали Специальный приз по специальности "медные духовые инструменты", как лучшему участнику второго тура, не прошедшему в третий…

Такой же приз получил тубист из Германии Даниэль Барт, игравший сонату Мэдсена и "Тубафоник" Цебулки. В третьем туре борьбу продолжат португалец Энрике Сантос Коста и российский тубист Федор Шагов.

26-летний Коста выбрал для конкурса 24 каприс Паганини, и это была жесть, извините за жаргон. Осмелюсь предположить, что Паганини, любящий эксперименты и привнесший в скрипичное исполнительство много от клоунов и жонглеров, оценил бы это выступление вполне. 29-летний музыкант Федор Шагов с инструментом "на ты". В его исполнении подкупало все - и его профессионализм, и лиричность, и бешеный темперамент, скрывающийся за внешностью "ботаника".

"Лучшим концертмейстером" на конкурсе жюри признало прекрасных пианисток Ксению Гиндину и Маргариту Глухову. Предположу, что это был трудный выбор, потому что все концертмейстеры проявили себя только с лучшей стороны. Хотелось бы отметить еще пианистку Полину Григорьеву, аккомпанировавшую тромбонисту Питеру Стейнеру и трубачу Анселю Норису. Инструменталисты меня поймут - роль концертмейстера, который стоит стеной за конкурсантом, отдает ему часть своей энергии и вытаскивает в "скользких" местах, трудно переоценить.

Справка "РГ"

В финал Конкурса Чайковского по специальности "медные духовые" вышли:

1. Женг Юн (Китай, валторна)

2. Лобиков Алексей (Россия, тромбон)

3. Абдыкалыков Жасулан (Казахстан, труба)

4. Сантос Коста Энрике (Португалия, туба)

5. Ю Хаери (Республика Корея, валторна)

6. Дерво Феликс Камиль Жан (Франция, валторна)

7. Шагов Федор (Россия, туба)

8. Стейнер Питер (Италия, тромбон)

9. Норрис Ансель Оуэн (США, труба)

Третий тур в номинации "медные духовые инструменты" состоится в Концертном зале Мариинки 27 июня в 10 утра. Конкурсанты выступят с оркестром Мариинского театра. Итоги объявят в этот же день в 23 часа.