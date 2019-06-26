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26.06.2019 12:19
Рубрика: Легковые авто

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство выделяет на программы льготной покупки автомобилей еще 10 миллиардов рублей. Эти средства позволят, посчитали в Минпромторге, реализовать дополнительные 75 тысяч транспортных средств.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Государство не первый год занимается стимулированием спроса на продукцию отечественного автомобилестроения. Одни программы направлены на приобретение семьями первого или семейного автомобиля, другие были запущены в поддержку бизнеса.

"Но насколько я понимаю, сейчас образовался недостаток финансирования для того, чтобы эти программы продолжить в этом году и чтобы они приносили ощутимые плоды", - заметил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

На текущий год правительство первоначально заложило на поддержку спроса 10,4 миллиарда рублей.

Фото: iStock
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"Мы смогли простимулировать продажу более 63 тысяч автомобилей в самых разных востребованных ценовых сегментах", - рассказал глава Минпромторга. На прошлой неделе эти средства закончились.

"Считаем крайне важным возобновить работу этих программ, - заявил Мантуров. - Начиная с 1 июля этого года мы за период до конца года сможем простимулировать продажу более 75 тысяч автомобилей".

Это позволит населению приобретать новые легковые автомобили на льготных условиях, а бизнесу, особенно малому и среднему, - брать на выгодных условиях в лизинг транспортные средства для своей деятельности. С учетом же загрузки, которую автопром обеспечивает другим отраслям, это даст работу более 2 миллионам человек.

Предложение министерства - направить 6 миллиардов рублей на автокредитование и 4 миллиарда на лизинг. Первые три миллиарда правительство возьмет в резервном фонде, а остальное, по словам Дмитрия Медведева, в конце года путем корректировок бюджета.

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