В среду утром участники Парламентской ассамблеи Совета Европы приступили к голосованию по кандидатуре генерального секретаря организации. Российская делегация отказалась от этой процедуры, сославшись на еще не возвращенные ей полномочия. Для того, чтобы снять любые вопросы по поводу участия представителей Москвы в выборах генсека ПАСЕ, глава российской делегации Петр Толстой сообщил: россияне не будут присутствовать в сессионном зале в первой половине дня, чтобы никто не мог заявить, что они принимали участие в тайном голосовании. Отдать голос за нового руководителя ассамблеи - представителей Хорватии или Бельгии можно было в течение дня в специально отведенном для этого помещении. Однако, предупредил Толстой, в том случае, если в ходе вечернего заседания полномочия российской делегации будут оспорены или будет предпринята попытка ввести против представителей Москвы так называемые "малые санкции", делегаты РФ откажутся от голосования и могут покинуть ПАСЕ.

По мнению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, на ассамблее "продолжаются нечистоплотные игры для того, чтобы Совет Европы состоял из 47 стран и чтобы нарушить баланс, который сложился в Европе". Не сумевшие во вторник лишить российскую делегацию полномочий страны - Британия, Польша, Украина и Литва на этот раз задействовали многочисленные процедурные лазейки для того, чтобы с их помощью ограничить полноценное представительство России в ПАСЕ. Это был тот случай, когда многое зависело от внимательности большинства делегатов ассамблеи - стоило им пропустить хоть одну, внесенную противниками Москвы поправку, и вопрос о возвращении нашей страны в ПАСЕ вновь оказался бы подвешенным, несмотря на четко выраженное по этому поводу мнение большинства.

Одним из такого рода подковерных приемов стал приготовленный мониторинговым комитетом ассамблеи доклад. С формальной точки зрения он поддерживает восстановление полномочий делегации РФ, однако тут же связывает этот шаг с выполнением множества рекомендаций. Составлявший документ британский парламентарий Роджер Гейл сознательно включил в доклад ссылки на ранее принятые в отношении Москвы критические резолюции. Причем большинство из них носят откровенно провокационный характер и априори неприемлемы для России. Например, наша страна должна сотрудничать с голландской следственной группой по делу о трагедии с рейсом MH17 малазийских авиалинии, сбитых над Донбассом. Нам также предписано не допускать нарушений прав длинного перечня сексуальных меньшинств, а заодно, до кучи, отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. И далее все в том же духе. Причем, России, согласно документу, предстоит не позднее апреля 2020 года отчитаться перед ассамблеей, как она выполняет эти предписания. Цель доклада выглядела очевидной - рекомендации, увязанные с вопросом о возвращении полномочий делегации РФ, должны были спровоцировать российскую делегацию на добровольный отказ от дальнейшего участие в работе ассамблеи. Такого рода британо-украинские "уши" нашли отражение и в других документах, заложенных на пути триумфального возвращения Москвы в структуры ПАСЕ.

Будучи не в состоянии оспорить мнение большинства делегатов ассамблеи, выступающих за безусловное возвращение России ключевых прав в организации - голосовать и быть представленными в органах ассамблеи, противники нашей страны вознамерились наложить на нее "малые санкции". Например, они хотят запретить россиянам участие в мониторинговых миссиях, помешать им выдвигать проекты резолюций, быть назначенными докладчиками ПАСЕ или работать в составе миссий наблюдателей за выборами. Оправдательным поводом для применения таких ограничений в будущем станет неизбежный отказ Москвы выполнять значительную часть принятых ПАСЕ в ее отсутствие рекомендаций. Правда к этому моменту предполагается, что наша страна уже погасит свою задолженность перед ассамблеей - это требование также нашло отражение в докладе мониторингового комитета.

Нет смысла отрицать, что в предложенных для утверждения ПАСЕ документах, наряду с возвращением полномочий российской делегации, заложено множество политических мин, которые при определенной процедурной сноровке сделают Москву на площадке ПАСЕ "мальчиком для битья". И если сегодня сторонники России в ассамблее пропустят этот навозный залп, то конструктивный диалог в будущем по строительству Европы без разделительных линий у нашей страны с ПАСЕ вряд ли получится.