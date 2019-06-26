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26.06.2019 11:35
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Audi Q7 стал доступной версией флагманского Q8

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Audi представила обновлённый кроссовер Q7 - модель получила первое обновление впервые с 2015 года. Новинка выполнена в стилистике самой старшей модели Q8, но всё же сохранила свою самобытность.

У Q7 новая оптика, клыкастый передний бампер, решётка радиатора с редкими вертикальными ламелями, другие фонари, соединённые хромированной вставкой почти во всю ширину крышки багажника и более изящное оформление нижней части заднего бампера.

Фото: Пресс-служба Audi.
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Салон обновлённого Audi Q7 неотличим от "ку восьмого", но выгодно отличается от предшественника: полностью пересмотрена архитектура торпедо, всё управление переориентировано на сенсорику. Теперь на тоннеле пола нет контроллера и тачпада для управления мультимедиа, система научилась понимать голосовые команды и взаимодействовать с городской инфраструктурой (доступно лишь в ряде европейских городов).

Обновление получилось трендовым и для линейки силовых агрегатов - теперь все модификации кроссовера являются мягкими гибридами. Это означает, что автомобиль укомплектован стартер-генератором, работающим от отдельной 48-вольтовой сети с литий-ионным аккумулятором в заднем свесе. По словам производителя, система позволяет снизить расход топлива на 0.7 литра. Небольшой минус такого "озеленения": батарея отняла у новинки 25 литров полезного объёма багажника.

Фото: Пресс-служба Audi.

Бензиновый трёхлитровый V6 мощностью 333 л.с. сменил 340-сильный TFSI, который сделал кроссовер на 0.2 секунды резвее в разгоне с места до 100 км/ч (5.9 секунды). В линейке присутствуют два дизеля мощностью 231 и 286 л.с. Все моторы сагрегатированы с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Фото: Пресс-служба Audi.
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У SQ7 никаких изменений в плане силовой установки не произошло: "заряженная" версия кроссовера комплектуется 435-сильным дизелем V8 объёмом 4.0 литра, который позволяет разгоняться до "сотни" за 4.8 секунды. Все модификации по умолчанию полноприводные.

В будущем Audi Q7 получит ещё один бензиновый мотор и plug-in гибридную версию.

За доплату обновлённый Audi Q7 можно оснастить полноуправляемым шасси, адаптивной подвеской, активными стабилизаторами поперечной устойчивости, лазерно-матричными фарами.

В Европе продажи новинки стартуют в сентябре 2019 года, в России автомобиль, скорее всего, в этом году не появится. Дореформенный кроссовер можно купить начиная от 3 995 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Audi.
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#Audi