Пианисты на Конкурсе Чайковского играют концерты с оркестром

Третий тур конкурса Чайковского для меломанов - все равно, что финал футбольного чемпионата. Только страсти потоньше, игра проходит в гробовой тишине, в зале душно, никто не шелохнется. Каждый уже болеет за своего участника и готов отстаивать его достоинства в яростных спорах. Теперь в Большом зале консерватории - настоящие концерты, уже с симфоническим оркестром: пианистов сопровождает великолепный ГАСО под управлением специально приглашенной мировой звезды - предельно волевого и четкого дирижера Василия Петренко.

Поэтому уже за час до прослушиваний на подступах к консерватории собираются стайки людей, обсуждающих в том числе и вопрос: а как все-таки проникнуть в зал, если все билеты давно проданы? Обсуждаются какие-то тайные ходы по подвалам и чердакам. У спекулянтов не лучший билет стоит 8 тысяч рублей. И что вы думаете? Покупают!

На Константина Емельянова возлагали много надежд - настолько успешен он был в двух турах, поразив, прежде всего, особенным звуком, ровностью, почти забытой интеллигентностью. Увы, финал конкурса жесток. В Третьем концерте Прокофьева лучше всего у конкурсанта получается марево, от которого буквально впадаешь в очарование. Однако в этом шедевре 20-х годов прошлого века главное - с безоглядной решимостью передать неумолимые, сносящие крыши, ритмы того времени, а Емельянов - пианист, я бы сказала, чеховского толка.

Так, и Первом концерте Чайковского, главной звуковой эмблеме конкурса, он выделывает затейливые тонкости там, где можно было бы обойтись святой простотой - каждому хочется хоть как-то разнообразить нерушимый шаблон. Но ювелирные красоты изумительного молодого мастера, жемчуг его поразительной техники в Первом концерте Чайковского резко упали в цене. Спасибо, хоть не грохотал, а обаяние емельяновского звука окутывало зал.

Приятно, что дирижер Петренко, который за весь вечер ни разу головы не повернул к конкурсантам, имеет обыкновение после их выступления поворачиваться лицом к залу и долго хлопать и продолжать полновесно аплодировать, уходя за исполнителем со сцены.

Вслед за ним по совпадению абсолютно с той же программой выступил Дмитрий Шишкин - у них с соперником поклонников примерно пополам. Шишкин, напротив, начал Чайковским - с безукоризненно выверенными по звуку мощными октавами, с хорошо знакомыми темами, которые после английских газонов предшественника обрели наконец плоть и кровь. В идеальном сочетании воды мертвой и живой, чего полно у Прокофьева, вышел его незабываемый Третий концерт.

Дмитрий сорвал такие долгие овации, что можно было только порадоваться за пианиста, который давно должен занять подобающее место в ареопаге российских фортепианных небожителей, но по какой-то своей удивительной скромности все ждет, что большая слава сойдет на него с небес. С музыкантами это часто бывает. Так может быть, оно случится сейчас, на этом конкурсе?.. На выступлении Шишкина публика в партере уже стояла у стенок, что строжайше запрещено. Но если народ очень хочет, его же не остановить. Некоторые даже любят слушать весь вечер стоя - есть теория, что в экстремальном состоянии восприятие обостряется.

Однако выстоять китайского пианиста Тяньсю Аня невозможно. Ну вот, рояль наконец и загрохотал! Да, хотелось встать во фрунт и отдать честь: ведь в четкой, как по приказу офицера, Рапсодии на тему Паганини, от Рахманинова не осталось ничего. А в Первом концерте Чайковского, где пианист особенно старался, казалось, сами его пальцы источают нечто металлическое. Возможно, этот звуковой привкус - особенность нового китайского рояля "Янцзы Ривер", привезенного на конкурс впервые (каждый участник сам выбирает инструмент; а некоторые имеют договоренности с фирмами - это не возбраняется).

Дальше мы услышим в один вечер Алексея Мельникова и Александра Канторова (Франция), а в четверг пианистический конкурс завершат еще два его явных лидера: японец Мао Фудзита и американец Кеннет Броберг, настолько сильные, что уж не знаю - не вызовут ли к памятнику Чайковского конную милицию, как это однажды случилось, когда с концертом в Москву приезжал Вэн Клайберн.