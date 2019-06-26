Посмертный проект Стэна Ли увидит свет в виде книги

Один из последних проектов создателя "Человека-паука" и "Людей Икс" Стэна Ли выйдет осенью этого года в виде романа, сообщает The Guardian.

Произведение, написанное в соавторстве с Кэт Розенфилд и получившее название "Уловка света", рассказывает историю дружбы двух подростков, один из которых обладает способностью манипулировать технологиями, а другая является хакером и гением кодирования.

Когда физические и сетевые силы угрожают уничтожению человеческой расы, они объединяют свои силы, чтобы спасти мир.

По словам издателя Хоутона Миффлина Харкорта, это был "первый роман Ли для взрослых" и долгие годы проект находился в стадии разработки.

Он отметил, что книга "полна невероятных приключений и изобретательных решений, которые определили карьеру Ли как творческого вдохновителя захватывающей вселенной Marvel".

"Персонажи "Уловки света" зададут нам всем вопросы о любви, дружбе, принятии и поиске более высокой цели", - пишет Ли в предисловии к книге. На полках книжных магазинов роман появится 17 сентября, следом будет выпущена его аудиоверсия, начитанная актрисой Ярой Шахиди, где звучит голос самого Ли.

Стэн Ли, которого по праву называют самой большой легендой мира комиксов, скончался 12 ноября 2018 года в возрасте 95 лет.