Проект нового регламента: автосалоны смогут ставить машины на учет

Проводить любые регистрационные действия с автомобилем Госавтоинспекция сможет только в случае предъявления паспорта собственника транспортного средства. А выдавать знаки или присваивать номера будут по желанию автовладельца.

Такой порядок закреплен в проекте административного регламента, который вывешен для общественного обсуждения на портале. Этот документ должен вступить в силу одновременно с законом "О регистрации транспортных средств" и правилами их регистрации, которые утверждаются постановлением правительства. То есть, 4 августа этого года.

Согласно проекту, проводить регистрационные действия можно будет при предъявлении паспорта собственника автомобиля или нотариально заверенной доверенности. До сих пор достаточно было паспорта владельца машины и простой рукописной доверенности. Однако этим пользовались некоторые мошенники. В конце концов, имея на руках свидетельство о регистрации, простую рукописную доверенность не сложно написать и самому, а подпись под ней подделать. Между тем собственник автомобиля мог и не знать, что происходит с его машиной.

Чтобы исключить такие случаи, в регламенте прописали обязательное предъявление паспорта именно собственника машины или нотариальной доверенности, которую без самого собственника точно никто не составит. Исключение сделано только для специализированных организаций.

Эти организации (автосалоны или их подразделения) будут предоставлять такую услугу, как постановку на учет в ГИБДД новых автомобилей. То есть, купили вы машину, вам лень ездить по всем инстанциям. И тут вам на помощь приходит такая организация. Она сама за вас соберет весь комплект документов, сдаст их в ГИБДД, получит либо номера, либо регистрационные знаки (металлическая пластина с выбитыми данными на авто). И уже в автосалоне вы получите автомобиль готовый для поездок с документами и знаками.

Правда, к таким организациям устанавливаются довольно строгие требования, но они прописаны в другом документе, главное, чтобы такая организация была включена в специальный реестр.

Итогом регистрационных действий должна стать выдача документов, присвоение номеров или выдача регистрационных знаков. Напомним, изначально закон предусматривал от ГИБДД только присвоение номеров автомобилю. Знаки на основании полученных документов автовладелец должен был изготавливать самостоятельно. Но сейчас в подписанный президентом, но еще не вступивший в силу закон вносятся поправки, которые оставят за ГИБДД возможность выдачи регистрационных знаков.

Этот же порядок предусмотрен в проекте правил регистрации, который уже прошел общественные слушания. И именно на пункт этих правил есть отсыл в проекте регламента. То есть автовладелец сам будет выбирать, что он желает получить: знаки или номер. Но если он проживает в Самаре, а регистрирует машину в Москве, то знаки он в любом случае не получит. Это можно сделать только в подразделениях, которые обслуживают территория регистрации автовладельца.

Кстати, напомним, что согласно правилам при присвоении номеров код региона будет указываться именно региона регистрации хозяина машины. Понятно, что знаков с таким кодом в других регионах просто нет.

Все это не отменяет возможности сохранить за собой номер автомобиля, который вы продаете (или оставить на машине тот номер, с которой вы ее покупаете).

Также регламент предусматривает регистрацию автомобилей с электронными паспортами транспортных средств. С 1 ноября на все выпущенные и ввезенные на территорию России автомобили будут выдаваться электронные паспорта. Поэтому и ставить машины на учет надо будет именно по таким электронным документам. По сути, автовладелец придет в ГИБДД только с договором купли-продажи, а ПТС сотрудники ГИБДД изучат и внесут в него коррективы в сети.

Но жизнь обычных бумажных ПТС на этом не заканчивается. Поэтому порядок их оформления также прописан в документе.

Ну и напоследок, в регламенте прописано, что делать с автомобилями, которые нельзя идентифицировать. Например, номер VIN сгнил. В этой ситуации в регистрации откажут, опечатают все что можно и отправят машину на экспертизу. Как только экспертиза идентифицирует автомобиль, на него можно будет нанести дополнительную идентификационную маркировку.

Но, надо сказать, что отдельного документа, который устанавливает все требования к такой дополнительной маркировке, пока еще нет.