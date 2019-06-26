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Путин потребовал разобраться с ценами на строительство дорог 14:48
26.06.2019 15:07
Рубрика: Госуправление

Путин поручил решить проблему кромешной темноты на дорогах

Текст: Айсель Герейханова
Экономия на освещении на дорогах приводит к ДТП, заявил Владимир Путин на заседании Госсовета в среду. В связи с этим он поручил кабмину, регионам и энергетикам согласованно и незамедлительно приступить к решению вопроса тарифов для освещения дорог.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Безопасность дорожного движения во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе от их освещенности. С этим у нас, скажем прямо, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах кромешная темень", - заявил президент.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Путин потребовал разобраться с ценами на строительство дорог

Путин признал, что дело в объективном дефиците средств. "Тариф на электроэнергию достаточно дорогой, это вынужденная экономия и она, к сожалению, приводит к авариям и трагедиям", - пояснил президент.

"Нужно определиться с пошаговым решением этих задач - что, где, когда нужно в первую очередь начать освещать", - призвал он участников совещания.