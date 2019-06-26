Путин потребовал разобраться с ценами на строительство дорог

Владимир Путин на заседании Госсовета в среду заявил, что из-за того, что цены на строительство дорог изначально намеренно занижаются, объекты не сдаются вовремя. Такая ситуация также отражается на качестве дорог.

"Подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы, поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, выкручиваются", - описал ситуацию президент. Он поручил всем ведомствам разобраться в этой ситуации.

По словам президента, тормозят сдачу дорог и административные барьеры, которые по-прежнему "остаются препятствием для внедрения инновационных решений, современных материалов и конструкций, для объективного выбора наиболее эффективного подрядчика в ходе конкурса".

"При этом много, очень много контролеров - много суеты, бумажной волокиты, претензий надзорных органов, которые, кстати, нередко противоречат друг другу, а объекты или не сдаются в срок, либо их качество остается сомнительным", - рассказал Путин.