Путин поздравил Зюганова с юбилеем

Владимир Путин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летием и подарил ему раритетное издание "Материалы XXIII съезда КПСС" и картину с изображением площади перед Дворцом съездов (сейчас Государственный Кремлевский дворец - прим. "РГ") внутри Кремля.

"Он вступил в КПСС, насколько мы помним, в 1966 году. В этом же году состоялся и 23-ий съезд партии. Чтобы напомнить вам о событиях этого времени, хочу передать вам подарок", - пояснил президент, начиная заседание Госсовета, где также присутствовал лидер КПРФ.

Ранее Зюганов в интервью ТАСС, приуроченному к юбилею, назвал свои отношения с Владимиром Путиным нормальными и рабочими.