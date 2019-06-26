Члены жюри Конкурса Чайковского побывали в Доме-музее композитора в Клину

Это давняя традиция Конкурса Чайковского - визит членов жюри и лауреатов в Дом-музей Чайковского в Клину, где он жил работал последние два года своей жизни. Гостям дома Чайковского не только показывают жилые комнаты с подлинными вещами композитора, но и гостиную с роялем Петра Ильича, на котором в это день разрешают поиграть.

На этом кабинетном рояле, поставленном Чайковскому в 1885 году петербургской фирмой "Беккер", члены фортепианного жюри Конкурса Чайковского Мишель Берофф, Павел Гилилов, Ли Минцян и Денис Мацуев сыграли с огромным удовольствием. Прозвучали прелюдии Шопена, Дебюсси и Шан Дэ (Ли Минцян и Мишель Берофф), одна из частей до-мажорной сонаты Моцарта (Павел Гилилов) и, конечно, музыка самого Петра Ильича: "Июнь" (Баркарола) из "Времен года" в исполнении Дениса Мацуева.

- Я отношусь к этому инструменту с особым трепетом. Такое чувство испытываю, когда в Сенаре прикасаюсь к роялю Рахманинова, - рассказал Денис Мацуев.

А спустя несколько часов на мемориальной аллее композитора, хорошо видной из окна Дома-музея, появились новые рябины. По традиции, заложенной победителями и членами жюри Конкурса Чайковского прошлых лет, члены жюри нынешнего XVI Конкурса посадили новые деревья. К слову, этот парк был заложен почти 150 лет назад, в 70-е годы XIX века, когда клинский мировой судья В.С. Сахаров стал строить дом, ставший впоследствии домом Петра Ильича Чайковского.

Гости этого дома осмотрели выставку, посвященную 61-летней истории Международного конкурса имени Чайковского: "61/16. Из истории Международного конкурса имени П.И. Чайковского". В экспозиции представлено более ста уникальных предметов и документов, хранящихся в музее-заповеднике Чайковского, экспонаты из собраний Российского национального музея музыки, музея имени Рубинштейна, Московской консерватории имени Чайковского, Благотворительного фонда Образцовой, из архивов В.И. Пьявко и семьи Э.Г. Гилельса.

- Это замечательно, что все эти предметы сохранились. Как будто сам побывал на конкурсах разных лет. И как мне хотелось бы послушать Вана Клиберна вживую, - сказал китайский пианист Ли Минцян.

В тот же день в Концертном зале мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского состоялась творческая встреча с Александром Бузловом - лауреатом X Международного конкурса имени Чайковского, обладателем премии за лучшее исполнение произведения Чайковского. В Клину Александр принимает участие в работе I Международной музыкальной академии.

- Была замечательная публика. Задавали очень хорошие вопросы. Например: какое самое лучшее произведение, написанное в XXI веке? Были ли когда-либо подставы на конкурсе? Я много рассказывал о конкурсах, важности психологической подготовки к ним. А утром позанимался с ребятами. Мне было интересно, потому что они сразу отзывались и делали на месте то, что я их просил. Я буду продолжать с ними и дальше работать, - рассказал музыкант.

Параллельно с творческой встречей, в Доме-музее Чайковского в этот день прошло совещание, где обсуждалась концепция развития туристического кластера в Клину. Совещание провели заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец и губернатор Московской области Андрей Воробьев. В соответствии с проектом (сейчас на стадии обсуждения концепции) планируется создание Фестивального центра с театрально-акустическим пространством и сценическим оснащением, площадками для образовательных программ.

- Клин - это святое место для всех любителей музыки во всем мире. Оно сегодня требует дальнейшего развития. Сюда хотят приезжать, здесь хотят работать, учиться, здесь хотят играть, и мы надеемся, что фестиваль Чайковского выйдет на абсолютно новый уровень, благодаря развитию этого замечательного места, этой усадьбы, - подчеркнула председатель Правительства России.

Вечером на открытой площадке, рядом с Домом-музеем Чайковского, прошла церемония объявления стипендиатов фонда "Новые имена". Ими стали семь учеников школ искусств Подмосковья.

- Когда я попал на "Новые имена" моя жизнь полностью изменилась. И ваша, я думаю, тоже изменится. Это ко многому обязывает, ребята. Это большой успех, но завтра надо идти заниматься к своему инструменту, - сказал Денис Мацуев.

День завершился Гала-концертом, в котором прозвучали Пятая симфония П.И. Чайковского и Рапсодия на тему Паганини С.В. Рахманинова, а также пьеса современного автора Кузьмы Бодрова - "Путеводитель по оркестру". Все сочинения исполнил симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета. Солистом в "Рапсодии на тему Паганини" выступил Денис Мацуев.