Члены жюри Конкурса Чайковского побывали в Доме-музее композитора в Клину

Новости

ФРГ заинтересовалась российским Единым государственным реестром недвижимости 11:46
Джордж Клуни снимет постапокалипсис-триллер для Netflix 11:45
Уроженца Ингушетии приговорили к 18 годам колонии за терроризм 11:42
В Курске завели дело на стрелявшего при детях полицейского 11:36
Обновленный Audi Q7 стал доступной версией флагманского Q8 11:35
Жительницу Зауралья оштрафовали за брошенных на сутки младенцев 11:33
В Новосибирске "скорая" с тяжелобольным пациентом попала в ДТП 11:31
Роскомнадзор начал сбор данных для закона об устойчивом Рунете 11:24
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту 11:17
В Саратове ФСБ предотвратила подготовку теракта 11:12
Можно ли вымыть автомобиль на полном ходу 11:09
В Петербурге церковь Святого Владимира признали памятником 11:08
Джордж Мартин оценил сериал "Чернобыль" 11:01
Роскомнадзор заведет новое административное дело против Google 11:00
Сможете ли вы отличить работы Моне от картин Мане - тест "РГ" 11:00
В Крыму два десантника утонули во время учений 10:55
Лукашенко поздравил Зюганова с 75-летием 10:51
СК возбудил дело после отравления 24 человек в Краснодаре 10:46
На Черном море пройдут американо-украинские военные учения 10:44
Умер актер и режиссер Валерий Харченко 10:41
Двоих жителей Башкирии осудили за создание террористической ячейки 10:29
В Крыму электроэнергия с 1 июля 2019 подорожает на 7,7 процента 10:25
В России появился еще один бюджетный кроссовер 10:24
Мастерство атлетов СГ гарантирует лидерство на II Европейских играх 10:23
Выпуск в море спасенных из "китовой тюрьмы" косаток снова перенесли 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
Забудьте об излучении. В смартфонах обнаружили новую опасность
Забудьте об излучении. В смартфонах обнаружили новую опасность
26.06.2019 11:23
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Члены жюри Конкурса Чайковского побывали в Доме-музее композитора в Клину

Текст: Анна Ефанова
Это давняя традиция Конкурса Чайковского - визит членов жюри и лауреатов в Дом-музей Чайковского в Клину, где он жил работал последние два года своей жизни. Гостям дома Чайковского не только показывают жилые комнаты с подлинными вещами композитора, но и гостиную с роялем Петра Ильича, на котором в это день разрешают поиграть.

На этом кабинетном рояле, поставленном Чайковскому в 1885 году петербургской фирмой "Беккер", члены фортепианного жюри Конкурса Чайковского Мишель Берофф, Павел Гилилов, Ли Минцян и Денис Мацуев сыграли с огромным удовольствием. Прозвучали прелюдии Шопена, Дебюсси и Шан Дэ (Ли Минцян и Мишель Берофф), одна из частей до-мажорной сонаты Моцарта (Павел Гилилов) и, конечно, музыка самого Петра Ильича: "Июнь" (Баркарола) из "Времен года" в исполнении Дениса Мацуева.

Трансляции конкурса им. П. И. Чайковского посмотрели более 10 миллионов человек

- Я отношусь к этому инструменту с особым трепетом. Такое чувство испытываю, когда в Сенаре прикасаюсь к роялю Рахманинова, - рассказал Денис Мацуев.

А спустя несколько часов на мемориальной аллее композитора, хорошо видной из окна Дома-музея, появились новые рябины. По традиции, заложенной победителями и членами жюри Конкурса Чайковского прошлых лет, члены жюри нынешнего XVI Конкурса посадили новые деревья. К слову, этот парк был заложен почти 150 лет назад, в 70-е годы XIX века, когда клинский мировой судья В.С. Сахаров стал строить дом, ставший впоследствии домом Петра Ильича Чайковского.

Гости этого дома осмотрели выставку, посвященную 61-летней истории Международного конкурса имени Чайковского: "61/16. Из истории Международного конкурса имени П.И. Чайковского". В экспозиции представлено более ста уникальных предметов и документов, хранящихся в музее-заповеднике Чайковского, экспонаты из собраний Российского национального музея музыки, музея имени Рубинштейна, Московской консерватории имени Чайковского, Благотворительного фонда Образцовой, из архивов В.И. Пьявко и семьи Э.Г. Гилельса.

Фото: Ирина Туминене
На Конкурсе Чайковского объявили участников II тура в номинации "медные духовые"

- Это замечательно, что все эти предметы сохранились. Как будто сам побывал на конкурсах разных лет. И как мне хотелось бы послушать Вана Клиберна вживую, - сказал китайский пианист Ли Минцян.

В тот же день в Концертном зале мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского состоялась творческая встреча с Александром Бузловом - лауреатом X Международного конкурса имени Чайковского, обладателем премии за лучшее исполнение произведения Чайковского. В Клину Александр принимает участие в работе I Международной музыкальной академии.

- Была замечательная публика. Задавали очень хорошие вопросы. Например: какое самое лучшее произведение, написанное в XXI веке? Были ли когда-либо подставы на конкурсе? Я много рассказывал о конкурсах, важности психологической подготовки к ним. А утром позанимался с ребятами. Мне было интересно, потому что они сразу отзывались и делали на месте то, что я их просил. Я буду продолжать с ними и дальше работать, - рассказал музыкант.

Параллельно с творческой встречей, в Доме-музее Чайковского в этот день прошло совещание, где обсуждалась концепция развития туристического кластера в Клину. Совещание провели заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец и губернатор Московской области Андрей Воробьев. В соответствии с проектом (сейчас на стадии обсуждения концепции) планируется создание Фестивального центра с театрально-акустическим пространством и сценическим оснащением, площадками для образовательных программ.

- Клин - это святое место для всех любителей музыки во всем мире. Оно сегодня требует дальнейшего развития. Сюда хотят приезжать, здесь хотят работать, учиться, здесь хотят играть, и мы надеемся, что фестиваль Чайковского выйдет на абсолютно новый уровень, благодаря развитию этого замечательного места, этой усадьбы, - подчеркнула председатель Правительства России.

Фото: wikimedia.org
Член жюри Конкурса Чайковского Сьюзан Грэм: Пению надо учиться всю жизнь

Вечером на открытой площадке, рядом с Домом-музеем Чайковского, прошла церемония объявления стипендиатов фонда "Новые имена". Ими стали семь учеников школ искусств Подмосковья.

- Когда я попал на "Новые имена" моя жизнь полностью изменилась. И ваша, я думаю, тоже изменится. Это ко многому обязывает, ребята. Это большой успех, но завтра надо идти заниматься к своему инструменту, - сказал Денис Мацуев.

День завершился Гала-концертом, в котором прозвучали Пятая симфония П.И. Чайковского и Рапсодия на тему Паганини С.В. Рахманинова, а также пьеса современного автора Кузьмы Бодрова - "Путеводитель по оркестру". Все сочинения исполнил симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета. Солистом в "Рапсодии на тему Паганини" выступил Денис Мацуев.

Культура Музыка Классика Московская область Губернатор Московской области Правительство Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Конкурс имени П.И. Чайковского-2019 РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия примет меры военного характера в ответ на угрозы НАТО по ДРСМД
Пушков высмеял отношение Украины к возвращению РФ в ПАСЕ
Сахалинского экс-губернатора отправили в колонию Хабаровского края
Стоимость нефти Brent повысилась до 66 долларов за баррель
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси