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26.06.2019 11:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Курске завели дело на стрелявшего при детях полицейского

Текст: Анна Скрипка (Курск)

В Курске завели уголовное дело в отношении 36-летнего сотрудника полиции, который отгонял детей от своей машины, стреляя в воздух. Он подозревается в преступлении, предусмотренном пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В СУ СКР по региону рассказали, что вечером 23 июня полицейский был пьян. Во дворе многоэтажки он разозлился на детей: ребятня играла в мяч и попала по его машине.

Фото: iStock
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- Из хулиганских побуждений, используя в качестве оружия травматический пистолет, направлял его в область живота 11-летнего ребенка, а также произвел после этого выстрел в воздух, создав для него и окружающих тревожную обстановку, нарушающую душевное равновесие из-за страха за свою жизнь и здоровье, - отметили в СУ СКР по Курской области.

Теперь полицейский задержан, скоро суд изберет ему меру пресечения. В региональном УМВД сообщили, что мужчина будет уволен из правоохранительных органов.

Начальник УМВД России по Курской области, генерал-майор полиции Виктор Косарев назвал поступок полицейского "порочащим честь сотрудника органов внутренних дел". По мнению Косарева, "полицейский должен всегда уметь принимать взвешенные решения, грамотно оценивать ситуацию и стараться урегулировать споры мирным путем, тем более, когда речь идет о детях. В данном случае, этот сотрудник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог адекватно себя вести".

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