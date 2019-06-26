Леопард с "двойным гражданством" заблудился между Россией и Китаем

Дальневосточный леопард, которого сфотографировал турист из КНР в районе российско-китайской границы между приморским селом Краскино и городом Хуньчунем провинции Цзилинь, попал в первые полосы газет в Китае. Сотрудники ФГБУ "Земля леопарда" опознали в нем самца под номером Leo 59M. Этого зверя регулярно фиксируют камеры национальных парков с обеих сторон границы, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

Как говорит кандидат биологических наук, заместитель директора нацпарка по науке Юрий Дарман, появление леопарда на дороге - не такая уж редкость, но случай привлекает внимание к важной проблеме.

"Молодой кот, судя по его растерянному виду и поведению, явно "заблудился" - попытался пройти по лесному коридору в сторону Северной Кореи, и угодил на оживленный участок трассы и пограничного перехода "Дзюанхэ". Успешное восстановление редких кошек в России обеспечивает их постепенное расселение и на сопредельные территории Китай в провинции Цзилинь и Хэйлунцзян. Но для этого надо сохранить возможность зверям беспрепятственно перемещаться по приграничным участкам", - поясняет он, отмечая, что для этого нужно строить экодуки и подземные проходы. В частности, на реконструируемой дороге "Краскино - Хуньчунь", где тигры и леопарды традиционно ходят к долине реки Туманной и далее в КНДР.

Если этого не делать, что случаев, когда редкие кошки попадают под колеса автомобилей, получая травмы или погибая, будет расти. Во-первых, из-за расширения территорий, где ведется хозяйственная деятельность человека, во-вторых, из-за роста популяции леопардов.

В пресс-службе напоминают, что за время существования национального парка "Земля леопарда" было три случая наезда автомобиля на дальневосточного леопарда. В одном из этих ДТП погиб леопард по имени Меамур, "крестник" знаменитого шоумена Ильи Лагутенко.

Leo 59M - далеко не единственный хищник с "двойным гражданством". В объективы фотоловушек национальных парков России и КНР попадают как минимум 15 других пятнистых кошек.

Кстати



Национальный парк "Земля леопарда" - единственное место в РФ, где обитают сразу четыре дикие кошки: дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот. Нацпарк был образован постановлением правительства Российской Федерации 5 апреля 2012 года. В парке развернута масштабная сеть фотомониторинга - за животными следят более 400 камер.



Территория "Земли леопарда" непосредственно граничит с КНР. Дальневосточные леопарды и амурские тигры не знают о существовании государственных границ и свободно передвигаются между странами. В 2017 году на площади более 1,46 миллионов гектаров, расположенных в том числе и рядом с российской границей, в Китае был создан Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда. В феврале 2019 года между руководством российского и китайского нацпарков был подписан меморандум о взаимопонимании.