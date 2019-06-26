Новости

Тюменские врачи удалили гигантскую опухоль, про которую пациент не знал 08:33
Ученые придумали, где будут жить мамонты в случае возрождения вида 08:24
Москва обновляет автобусный парк новыми моделями 08:08
В Вологодской области завели дело после гибели девушки, спасавшей ребенка 07:52
В Москве сегодня ожидается дождь и максимум +21 07:50
Леопард с "двойным гражданством" заблудился между Россией и Китаем 07:47
Буффон намерен вернуться в "Ювентус" 07:13
Врачи назвали основную опасность для женщин до 50 лет 07:12
Конгресс США нашел способ запретить Трампу развязать войну с Ираном 07:08
В Приморье на форуме "Армия-2019" покажут истребитель Су-35С 07:04
Пресс-службу Белого дома возглавила знакомая Меланьи Трамп 06:45
На Камчатке произошло второе сильное землетрясение за сутки 06:42
Депутаты Приморья поддержали создание правительства края 06:42
В центре Новосибирска мужчину расстреляли из пистолета 06:35
Пушков высмеял отношение Украины к возвращению РФ в ПАСЕ 06:18
Ребенок случайно застрелил своего брата-близнеца в США 05:58
Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней 05:40
Извержение вулкана погубило все живое на курильском острове Райкоке 05:36
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату 05:08
Американские компании продолжили сотрудничество с Huawei 04:51
Шесть силовиков погибли в результате атаки боевиков на севере Египта 04:49
На Камчатке произошло мощное землетрясение 04:16
Китай отказался от канадского мяса 03:57
США выделят Украине деньги на постройку складов для боеприпасов 03:41
Хуситы вновь атаковали аэропорты Саудовской Аравии 03:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
26.06.2019 07:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Леопард с "двойным гражданством" заблудился между Россией и Китаем

Текст: Анна Бондаренко

Дальневосточный леопард, которого сфотографировал турист из КНР в районе российско-китайской границы между приморским селом Краскино и городом Хуньчунем провинции Цзилинь, попал в первые полосы газет в Китае. Сотрудники ФГБУ "Земля леопарда" опознали в нем самца под номером Leo 59M. Этого зверя регулярно фиксируют камеры национальных парков с обеих сторон границы, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

Как говорит кандидат биологических наук, заместитель директора нацпарка по науке Юрий Дарман, появление леопарда на дороге - не такая уж редкость, но случай привлекает внимание к важной проблеме.

Фото: depositphotos.com
Семья леопардов из Приморья попалась китайским пограничникам

"Молодой кот, судя по его растерянному виду и поведению, явно "заблудился" - попытался пройти по лесному коридору в сторону Северной Кореи, и угодил на оживленный участок трассы и пограничного перехода "Дзюанхэ". Успешное восстановление редких кошек в России обеспечивает их постепенное расселение и на сопредельные территории Китай в провинции Цзилинь и Хэйлунцзян. Но для этого надо сохранить возможность зверям беспрепятственно перемещаться по приграничным участкам", - поясняет он, отмечая, что для этого нужно строить экодуки и подземные проходы. В частности, на реконструируемой дороге "Краскино - Хуньчунь", где тигры и леопарды традиционно ходят к долине реки Туманной и далее в КНДР.

Если этого не делать, что случаев, когда редкие кошки попадают под колеса автомобилей, получая травмы или погибая, будет расти. Во-первых, из-за расширения территорий, где ведется хозяйственная деятельность человека, во-вторых, из-за роста популяции леопардов.

В пресс-службе напоминают, что за время существования национального парка "Земля леопарда" было три случая наезда автомобиля на дальневосточного леопарда. В одном из этих ДТП погиб леопард по имени Меамур, "крестник" знаменитого шоумена Ильи Лагутенко.

Leo 59M - далеко не единственный хищник с "двойным гражданством". В объективы фотоловушек национальных парков России и КНР попадают как минимум 15 других пятнистых кошек.

Кстати

Национальный парк "Земля леопарда" - единственное место в РФ, где обитают сразу четыре дикие кошки: дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот. Нацпарк был образован постановлением правительства Российской Федерации 5 апреля 2012 года. В парке развернута масштабная сеть фотомониторинга - за животными следят более 400 камер.

Территория "Земли леопарда" непосредственно граничит с КНР. Дальневосточные леопарды и амурские тигры не знают о существовании государственных границ и свободно передвигаются между странами. В 2017 году на площади более 1,46 миллионов гектаров, расположенных в том числе и рядом с российской границей, в Китае был создан Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда. В феврале 2019 года между руководством российского и китайского нацпарков был подписан меморандум о взаимопонимании.

Общество Природа В мире Восточная Азия Китай Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков высмеял отношение Украины к возвращению РФ в ПАСЕ
Озвучены поддержавшие РФ в ПАСЕ государства
Медведев сообщил о повышении до 10 тысяч рублей пособия на детей
Трамп пригрозил уничтожить Иран
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси