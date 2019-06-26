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26.06.2019 09:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сахалинского экс-губернатора отправили в колонию Хабаровского края

Текст: Евгения Шерешевская

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин отправился к месту отбывания наказания - в колонию строгого режима в Хабаровском крае, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

СИЗО спецслужб Киргизии переполнен арестованными коррупционерами

Напомним, 9 февраля 2018 года Городской суд Южно-Сахалинска признал Александра Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

Экс-губернатор является фигурантом еще одного уголовного дела - по фактам взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года.

В мае этого года в колонии строгого режима этапировали бывшего регионального вице-премьера Сергея Карепкина и экс-советника главы региона Андрея Икрамова. Первый приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в 4 миллиона рублей, второй - к 9,5 годам строгого режима и штрафу в 171 миллион рублей.

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