Сахалинского экс-губернатора отправили в колонию Хабаровского края

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин отправился к месту отбывания наказания - в колонию строгого режима в Хабаровском крае, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Напомним, 9 февраля 2018 года Городской суд Южно-Сахалинска признал Александра Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

Экс-губернатор является фигурантом еще одного уголовного дела - по фактам взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года.

В мае этого года в колонии строгого режима этапировали бывшего регионального вице-премьера Сергея Карепкина и экс-советника главы региона Андрея Икрамова. Первый приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в 4 миллиона рублей, второй - к 9,5 годам строгого режима и штрафу в 171 миллион рублей.