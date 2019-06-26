В Приморье на форуме "Армия-2019" покажут истребитель Су-35С

В Приморье на военном аэродроме "Центральная Угловая" во рамках мероприятий Международного военно-технического форума "Армия-2019" впервые покажут сверхманевренный истребитель Су-35С поколения 4++.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, выставка на аэродроме будет открыта для свободного посещения. На ней, кроме Су-35С, можно будет увидеть боевые машины армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и морской авиации Тихоокеанского флота, например, многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-30М2, высотный истребитель МиГ-31БМ, противолодочный самолет Ил-38, вертолеты Ка-52, Ка-29, системы ПВО "С-400", комплексы "Панцирь-С" и многое другое.

Всего в рамках форума во Владивостоке на трех площадках представят около 100 образцов вооружения и военной раритетной и современной техники. Так, на 33 причале ТОФ на Корабельной набережной, которая станет основной площадкой проведения форума в регионе, представят береговой ракетный комплекс "Бастион" и новейший корвет "Громкий".

Справка "РГ"



Су-35С - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, с двигателями управляемым вектором тяги. "Поколение 4++" является условным, но показывает, что по совокупности характеристики истребителя вплотную приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.



Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области. Выставки и другие мероприятия состоятся и в других российских городах. Ожидается, что на форуме более 27000 образцов продукции и технологий представят полторы тысячи предприятий. Посетить форум, как и в прошлом году, могут больше миллиона человек, считают в Минобороны.