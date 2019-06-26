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26.06.2019 11:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове

Текст: Иван Егоров
ФСБ России обнародовала оперативное видео нейтрализации члена запрещенной в РФ организации "Исламское государство", который готовил теракт в местах массового  пребывания людей.

На кадрах видно, как сотрудники ЦСН ФСБ срезают болгаркой дверь гаража. Сотрудник передает: "здесь один. Без движения". В подвальном помещении лежит обрез ружья, стоят емкости с приготовленной взрывчаткой, на стене черный флаг с символикой "ИГ". Судя по повреждениям на бронещите сотрудников ФСБ - подозреваемый успел произвести по ним выстрел из обреза ружья. Далее показаны кадры с мобильного телефона, где предполагаемый террорист в этом помещении на фоне флага присягает на верность международным террористам.

Появилось видео задержания ФСБ 12 экстремистов в КЧР и Москве

Как сообщили "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, гражданину России дал присягу главарям террористических структур и действуя по их указанию, приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. При этом он оборудовал в одном из гаражных кооперативов Саратова лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

"При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", - отметили в ЦОС ФСБ.

На месте происшествия было обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывчатое вещество, а также составные части нескольких самодельных взрывных устройств.

Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов РГ-Видео
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