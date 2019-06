Группа Scorpions оценила кавер пермского балалаечника

Андрей Киряков, исполнитель кавер-версий известных песен вновь привлек внимание легендарных музыкантов. Участники группы Scorpions опубликовали на Facebook композицию Still Loving You, которую Андрей сыграл в своем фирменном стиле - на трех балалайках.

Музыканты предложили начать "Музыкальный понедельник" с прекрасного кавера одного из фанатов. "Согласитесь, здорово?", - написали они.

"Спасибо! Это честь для меня! Ваши песни великолепны в любом исполнении", - ответил в комментариях Андрей Киряков.

Ранее талантливым балалаечником восхитилась группа Queen. Видеозапись кавер-версии Show Must Go On от пермяка в официальном Instagram-аккаунте музыкантов собрал 158 тысяч просмотров и множество восторженных комментариев.