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26.06.2019 20:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин встретился в среду с главой республики Ингушетия Юнус-Беком Евкуровым и принял его отставку. Глава Ингушетии рассказал президенту о мотивах своего решения уйти. "Я осмелюсь сказать, что нужна новая команда, новые люди. Попросил бы вас о досрочном освобождении от полномочий", - заявил он.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Путин попросил Евкурова передать новому руководителю региона все, что "наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы".

В свою очередь, глава Ингушетии отметил, что все 11 лет руководства республикой "старался, как мог". Он рассказал, что за последние годы Ингушетия превратилась в один из динамично развивающихся регионов. "Самое главное, что республика стала в позитивном плане известна в стране и за пределами страны. В этом, конечно, огромная заслуга федерального центра: "Огромная помощь, которая шла в республику, идет в республику, и ваше личное участие", - сказал Евкуров, напомнив, что Путин лично не раз прилетал в Ингушетию и брал под личный контроль наиболее сложные, проблемные вопросы.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
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Президент отметил, что, несмотря на сохраняющиеся в республике проблемы, в последнее время Ингушетия демонстрирует показатели выше среднероссийских в таких сферах, как строительство и промышленное производство.

"Оздоровление финансов имеет место. Это очевидный факт. С профицитом вы верстали бюджет в последнее время", - отметил позитивную динамику глава государства. Все это создает благоприятные условия для дальнейшего развития республики, подчеркнул Путин.

Евкуров рассказал, что в дальнейшем готов работать в любом секторе и на любом направлении, "выполнять задачи в интересах нашей великой страны". "Спасибо за будущее доверие", - поблагодарил он президента.

Ранее в понедельник Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента о досрочной отставке с поста главы республики. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что это не было сюрпризом для Кремля.

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