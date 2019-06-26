В Петербурге неизвестный тайно установил бинокли на набережных

В Северной столице ищут неизвестного, который установил на петербургских набережных бесплатные бинокли. С их помощью жители и гости города могут полюбоваться панорамными видами исторического центра.

Как сообщили в пресс-службе администрации Василеостровского района, сотрудники ведомства уже сами не первый день разыскивают ответственного за оснащение набережных Санкт-Петербурга туристическими биноклями. Но пока даритель пожелал остаться неизвестным.

За несколько дней бинокли с многократным увеличением уже стали весьма востребованы не только среди туристов, но и среди петербуржцев. Прогуливающиеся по набережным граждане готовы даже отстоять в очереди, дабы увидеть знаменитые на весь мир достопримечательности в новом ракурсе.

Новые смотровые площадки появились на набережных лейтенанта Шмидта, Макарова и Университетской, а также на стрелке Васильевского острова. Теперь детально можно рассмотреть Дворцовый мост, Эрмитаж, Адмиралтейство, Петропавловскую крепость, Неву с ее гранитными набережными и другие известные сооружения ведущего европейского мегаполиса в области городского туризма, как совсем недавно окрестило Санкт-Петербург жюри престижной премии WorldTravelAwards