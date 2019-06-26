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26.06.2019 07:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологодской области завели дело после гибели девушки, спасавшей ребенка

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

В Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 19-летней девушки. На канале у озера Кубенское она бросилась спасать тонущего ребенка и смогла его вытащить из воды, но сама выплыть не смогла.

Фото: vk.com
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Как сообщает Следственный комитет по Вологодской области, уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Пока основные вопросы у следователей возникли к каналу.

Трагедия произошла на канале, который соединяет озеро Кубенское с деревней Алексино. Девушка вместе с семьей своего друга отдыхали на берегу озера. Ребенок стал тонуть в канале.

Следователи выяснили, что то за канал. Оказалось, что в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства этот объект не значится, хотя должен. Из этого в региональном СК делают вывод, что производство работ по созданию и эксплуатации канала было не согласованным.

Кроме того, в самом канале купаться запрещено, но он не огорожен. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства строительства этого водного объекта.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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